“Pensaba que me iba a morir”: Cony Capelli recordó angustiante episodio en medio de su adicción a la cocaína

8 de Diciembre de 2023

La ganadora de Gran Hermano, quien ha reconocido haber sido adicta, aseguró que un momento en particular le hizo darse cuenta que su vida tenía que cambiar.

A menos de una semana de su triunfo en Gran Hermano, Cony Capelli será una de las invitadas a la edición de este viernes de Podemos Hablar donde abordó su paso por el reality show, pero también recordó un angustiante episodio en medio de su adicción a la cocaína.

Según un adelanto al que tuvo acceso EL DÍNAMO, su relato lo dio a conocer en la sección Punto de Encuentro, donde contó que “en la época más intensa llevábamos tres días de fiesta seguidas. Recuerdo que llegó un momento en que mi corazón empezó a palpitar tan fuerte que me lo tenía que tomar”.

“Empecé a caminar así, algo que mis amigos no veían habitualmente en mí, porque yo consumí como tres años bien fuerte y nunca me había dado algo así. Yo les decía amigo, algo me pasa, creo que ha sido mucho, me va a dar un infarto, me voy a morir. Pero, tranquilos, voy a tratar de controlar“, contó.

En medio de eso, recordó que “empiezo a bailar para tratar de bajar un poco, y seguía el corazón así, se me iba a infartar. Me siento en el sillón y estaba con el celular… Yo estaba haciendo un testamento, porque pensaba que me iba a morir, se lo estaba enviando a mi mamá, le estaba diciendo mamá perdóname, perdóname por lo que estoy haciendo, perdóname por no haberte contado por lo que estoy pasando“.

“Yo básicamente estaba haciendo una carta para despedirme de ella, donde le pedía disculpas porque pensé realmente que me iba a morir, pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo”, cerró.

“Mi vida tiene que cambiar”

A ese episodio, Cony Capelli recordó otro momento que vivió en medio de su adicción a la cocaína y que fue con el que se dio cuenta de que tenía que cambiar.

“También viví otro episodio súper fuerte. Ahí fue como el quiebre entre mi adicción, donde empecé a superarlo”, dijo de entrada.

De esta forma, relató que “yo tenía un novio, que era un DJ, terminamos y para mí fue terrible. Otra fiesta interminable en la que empecé a tener un episodio de paranoia. Empecé a pensar que los demás me querían violar“.

“La cosa es que llamo a mi ex, le digo necesito ayuda, alguien me quiere hacer algo. Mi ex me va a socorrer y yo estaba fuera de mí, empiezo a correr por las calles de Santiago, él me empieza a perseguir y me dice ¡Cony!¡Cony!¡Cony!, me detiene, llama a mi mamá y le cuenta todo”, continuó.

Según explicó, en ese momento su madre no sabía lo que estaba viviendo y cuando la contactaron, viajó de Quilpué a Santiago. “Imaginen todo el rato que pasó, yo me encerré en una veterinaria, empecé a hablar en la veterinaria que me querían matar. De repente salgo, me siento en un parque, miro… Llega mi mamá y cuando la veo me da tanto susto que empiezo a arrancar de ella y me tuvieron que reducir al suelo, mi ex, mi mamá, el hermano de mi ex”, contó.

“Fue un momento súper importante en mi vida, yo nunca pensé que mi adicción iba a llegar a tal momento. Ver a mi mamá reduciéndome en el suelo, a las doce del día, con toda la gente ahí, yo como loca. Ahí fue donde dije mi vida tiene que cambiar”, cerró.