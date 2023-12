Por qué Pincoya rechazó parte del premio que ganó Cony en Gran Hermano

5 de Diciembre de 2023

Pese a que Capelli lo había anunciado, la mujer oriunda de Chiloé dejó en claro por qué no quiso aceptar el dinero que le ofreció.

Tras su victoria con un 43,99% de los votos, Cony Capelli, se convirtió en la ganadora de Gran Hermano, adjudicándose un millonario premio que quiso compartir con Pincoya, con quien mantuvo una estrecha relación de amistad en la casa estudio.

De hecho, en más de una ocasión, la bailarina aseguró que le entregaría parte del millonario monto a la mujer oriunda de Chiloé.

“En algún momento lo dije, y parte del premio va a ser para mi Pincoyita. Ella ha sido un pilar fundamental para mi camino en el reality. Es mi familia, yo no hubiese llegado hasta acá sin ella”, comentó la ganadora durante una rueda de prensa tras el fin del Gran Hermano.

Las razones de Pincoya para rechazar la oferta de Cony

Sin embargo, Pincoya conversó con el diario Las Últimas Noticias acerca de la propuesta de Cony respecto del premio de $35 millones, dando ratificó su postura de no recibir el dinero y optar por conservar su amistad.

“Prefiero mil veces que me invite a tomar un café cortado. Agradezco profundamente que Conicita haya pensado en mí y lo haya dicho públicamente (…) pero no se lo voy a recibir (…) Su amistad es más importante que el que me diera dinero. Cony sabe que la adoro y ella a mí”, explicó.

De esta forma, quien obtuviera el tercer lugar del reality de Chilevisión, agregó que le gustaría que Capelli compartiera el premio con la gente que votó por ella, e insistió en que prefiere mantener su amistad alejada del dinero.

“Que lo comparta con su gente, su familia (…) Para mi la amistad es una cosa y el dinero es otra. Hay gente que se aprovecha de estas situaciones, más cuando las personas son buenas. Prefiero la amistad porque el dinero va y viene“, insistió la oriunda de Chiloé.

Por su parte, Cony aseguró que la negativa de Pincoya no le sorprendió pues “ella es así, le cuesta aceptar regalos”. Además, reveló que destinará parte de su ganancia a causas sociales.

“Aprendí harto en el reallity a respetar la libertad del otro y si ella decidió no aceptarlo, bueno, ya veremos en qué se ocupará porque la tenía considerada como una retribución, será destinado a algo que le sirva a la gente, como un centro de rehabilitación. Así que sí o sí esa parte va destinada a alguien más“, aseguró Capelli a LUN.