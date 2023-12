Mejores casas de apuestas deportivas de Chile

19 de Diciembre de 2023

Todo el análisis sobre las mejores casas de apuestas Chile. Características, menú de deportes, bonos disponibles y ranking de los sitios más destacados.

Por ElDínamo+

Con la cantidad de operadores, servicios y funciones especiales al alcance de tu mano, apostar online requiere de un mínimo conocimiento previo para aprovechar al máximo todas tus posibilidades.

Aquí te daremos todas las herramientas para elegir entre las mejores casas de apuestas, con un recorrido por deportes, mercados, promociones y métodos de pago disponibles. Completaremos este recorrido con el marco legal de las apuestas en línea y otros temas importantes como acceso móvil o atención al cliente. ¡Comencemos!

Casas de apuestas seguras en 2024

20Bet – Apuestas deportivas con probabilidades potenciadas JugaBet – Oferta enfocada en combinadas y apuestas en directo Rojabet – Gran cantidad de promociones permanentes y ocasionales Pinnacle – Catálogo especializado con los deportes más populares TonyBet – Interfaz dinámica con fácil acceso a cientos de eventos Megapari – Amplia selección de apuestas futuras y especiales Ivibet – Pronósticos y torneos de apostadores con premios Betsson – Supercuotas para eventos seleccionados cada semana Rabona – Botes, tarjetas coleccionables y otras funciones especiales bet365 – Cientos de apuestas en vivo con live streaming

* Todos los bonos y promociones de las casas de apuestas de la lista tienen términos y condiciones para cumplir. Comprueba los detalles y las reglas de cada operador antes de completar tu registro como nuevo cliente para aprovechar al máximo las ofertas de deportes de cada sitio.

20Bet – Calificación 5/5

Versión dedicada para jugadores chilenos

Función de “clonar apuesta” de otros usuarios

Una de las casas de apuestas de mayor crecimiento en los años, con un servicio completamente enfocado en usuarios de Chile desde los métodos de pago en pesos chilenos hasta las ofertas y promociones. 20Bet presenta muchas opciones para apostar en directo con eventos actualizados al instante y segmentos de torneos o eventos destacados para explorar los mercados con mucha facilidad. Presenta funciones especiales como “probabilidades potenciadas” con cuotas mejoradas para ciertos eventos y “clonar apuesta” para “copiar” los boletos de otros usuarios. Además de un amplio catálogo, hay una sección dedicada a carreras de caballos, galgos y trotones.

Visite 20Bet

JugaBet – Calificación 4.9/5

Bonificaciones y ofertas más allá del bono de bienvenida

Aplicación móvil para dispositivos Android

Si de mejores casas de apuestas se trata, JugaBet compite a la cabeza de la industria con un servicio enfocado en los jugadores chilenos y un equilibrio de características que cumplen tanto para usuarios novatos como para apostadores experimentados. Su enfoque principal está en las apuestas en directo, ya que los eventos en tiempo real aparecen en lugares destacados del sitio con una amplia cobertura no solo de fútbol sino también de otros deportes como baloncesto, tenis, automovilismo, hockey y hasta eSports. Por supuesto, también hay una gran selección de apuestas pre-partido y un segmento especial de “top combinadas”.

Visite JugaBet

Rojabet – Calificación 4.8/5

Seguimiento a deportes populares, eSports y virtuales

Tutoriales con información para jugadores principiantes

Otras de las mejores casas de apuestas Chile gracias a las facilidades para los usuarios, junto con un amplio catálogo y secciones especiales. El menú incluye las competiciones más importantes para el público chileno como el Campeonato Nacional y la Primera B, además de eventos internacionales de alto nivel. También tienes un segmento dedicado a eSports y otro a deportes virtuales, así como la Polla Rojabet que se activa ocasionalmente para ganar con tus pronósticos. Otro punto sobresaliente es el apartado de promociones, con múltiples bonos, desafíos y ofertas para aprovechar al máximo.

Visite Rojabet

Pinnacle – Calificación 4.7/5

Apuestas teasers para baloncesto o fútbol americano

Diversas funciones y certificaciones de seguridad

Con un menú selecto que se enfoca en los deportes más populares y deja de lado otras categorías menos relevantes, en Pinnacle tienes unas las casas de apuestas en Chile más particulares hoy día con excelentes características de seguridad y privacidad. El sitio tiene muchas opciones de configuración y acepta diferentes tipos de apuestas, incluyendo “teasers” para deportes estadounidenses como NBA o NFL. Tiene un buen seguimiento a los eventos en directo para apostar en vivo, todo complementado por una sección de deportes virtuales y un centro de eSports dedicado.

Visite Pinnacle

TonyBet – Calificación 4.5/5

Programa VIP y cashout para todos los clientes

Apps de apuestas móviles para iOS y Android

Con excelentes promociones que ofrecen premios y beneficios tanto a usuarios nuevos como a jugadores ya registrados, TonyBet es otro de los nombres de referencia en la industria. Su plataforma es muy dinámica con eventos de deportes tradicionales y electrónicos (eSports) divididos por categoría y las competiciones más interesantes en lugares prominentes para facilitar la navegación. Los métodos de pago incluyen servicios populares en Chile y tienes acceso móvil completo tanto en el sitio responsivo como con aplicaciones móviles oficiales.

Visite TonyBet

Megapari – Calificación 4.5/5

Extenso catálogo con mercados de apuesta exclusivos

Depósitos y retiros en efectivo en agentes autorizados

Gracias a altas calificaciones en múltiples rubros, se trata de unas las casas de apuestas deportivas más completas de la actualidad. Registro rápido, variedad de promociones y mucha flexibilidad para configurar diferentes páginas y servicios. Otro aspecto sobresaliente gira en torno a los servicios de pago disponibles, que incluyen entidades bancarias chilenas, criptomonedas y transacciones en efectivo con agentes autorizados por el operador en diferentes partes del país. La selección de apuestas es realmente impresionante, con infinidad de deportes, competiciones y mercados que no encuentras en otros sitios, incluyendo apuestas en vivo, futuras y de novedad.

Visite Megapari

Ivibet – Calificación 4.3/5

Apuestas en directo con transmisión de video

Sección especial para carreras de caballos y galgos

Sobresale como una de las casas de apuestas online con mejores recursos para los eventos en vivo, incluyendo live streaming para una buena cantidad de eventos. Las competiciones aparecen en segmentos destacados tanto para apostar en tiempo real como para explorar los mercados pre-partido y las apuestas a largo plazo. Tiene una versión especializada para jugadores chilenos que permite transacciones en pesos y cuenta con promociones interesantes que incluyen torneos de apostadores, pronósticos con premios especiales, cashout para mercados seleccionados y un programa VIP con múltiples beneficios.

Visite Ivibet

Betsson – Calificación 4.2/5

Reto millonario, regalo futbolero y más promociones

Transacciones de dinero rápidas (¡depósitos en 1 minuto!)

Como una de las casas de apuestas deportivas en Chile más reconocidas, tiene muchos rubros positivos que van desde el catálogo deportivo hasta las funciones complementarias como métodos de pago o atención al cliente con tiempos de espera y procesamiento realmente muy cortos. El apartado de bonos y ofertas también llama la atención con diferentes opciones tanto para usuarios nuevos como para clientes permanentes. Cada evento para apostar cuenta con recursos adicionales como estadísticas, antecedentes, cashout y la posibilidad de guardar mercados favoritos.

Visite Betsson

Rabona – Calificación 4.1/5

Diferentes tipos de apuestas y funciones especiales

Infinidad de bonificaciones para jugadores registrados

Es una de las paginas de apuestas que ofrece apuestas de sistema junto con las simples y combinadas en el boleto, además de otras formas de obtener victorias y beneficios a través de tarjetas coleccionables, torneos entre apostadores y jackpots deportivos. El segmento de promociones también es muy atractivo, con ofertas que van desde reembolsos en caso de pérdidas y seguros para acumuladas hasta pagos anticipados y cuotas aumentadas. El servicio de Rabona incluye aplicaciones para iOS, Android y Windows para un acceso completo a través de diferentes dispositivos.

Visite Rabona

bet365 – Calificación 4.0/5

Uno de los catálogos de deportes más amplios

Apuestas personalizadas y aumento de cuotas

Un operador de prestigio internacional con altos estándares de seguridad, métodos de pago confiables y una selección extensa que cubre no solo los deportes más populares sino también muchas competiciones que no aparecen en otros lugares. Destaca el servicio de transmisión de video para complementar las apuestas en vivo, así como las funciones de creación de apuestas personalizadas y las cuotas aumentadas para eventos seleccionados. Tiene excelentes prestaciones para dispositivos móviles (versión móvil y apps dedicadas) y ofertas enfocadas en deportes específicos para aprovechar al máximo.

Visite bet365

Mejores casas de apuestas Chile – Selección, análisis y calificación

Determinar cuáles son las paginas de apuestas Chile más atractivas no es tarea fácil. Por un lado, tenemos una gran cantidad de sitios especializados con excelentes ofertas. Por el otro, todas las personas tienen diferentes gustos, preferencias y objetivos a la hora de apostar en línea. Pero si bien no es sencillo encontrar una fórmula que aplique en todos los casos, sí podemos analizar a fondo cada uno de los operadores considerando aspectos básicos muy importantes.

En ese sentido, nuestro ranking de casas de apuestas toma en cuenta criterios fundamentales que todos “bookmakers” deben cumplir, no solo en cuestiones de seguridad y privacidad sino también en puntos como métodos de pago, procedimiento de inscripción o acceso móvil. La información que te presentamos es de primera mano, ya que nuestro equipo prueba las funciones y características de cada operador para analizar cada rubro desde el punto de vista del usuario. Algunos de los puntos claves son los siguientes:

Licencia operativa : Certificado de una entidad de prestigio y sellos de funcionamiento

: Certificado de una entidad de prestigio y sellos de funcionamiento Condiciones de seguridad : Cifrado SSL, pagos seguros y otras características

: Cifrado SSL, pagos seguros y otras características Calidad del sitio : Navegación y facilidades de uso para los usuarios

: Navegación y facilidades de uso para los usuarios Proceso de registro : Rapidez y extensión del formulario de inscripción

: Rapidez y extensión del formulario de inscripción Bonos : Todas las promociones y recompensas para los jugadores

: Todas las promociones y recompensas para los jugadores Métodos de pago : Límites, tiempos de procesamiento y tarifas relacionadas

: Límites, tiempos de procesamiento y tarifas relacionadas Deportes y eventos : La extensión del catálogo deportivo para apostar online

: La extensión del catálogo deportivo para apostar online Mercados y cuotas : Variedad de opciones para apostar y las cuotas para cada evento

: Variedad de opciones para apostar y las cuotas para cada evento Apuestas en vivo : Eventos en directo y herramientas adicionales como live streaming

: Eventos en directo y herramientas adicionales como live streaming Compatibilidad móvil : Sitio móvil responsivo, aplicaciones, facilidades de uso

: Sitio móvil responsivo, aplicaciones, facilidades de uso Atención al cliente : Soporte, vías de comunicación y calidad del servicio

: Soporte, vías de comunicación y calidad del servicio Políticas de privacidad: Manejo de la información personal y financiera del cliente

Mejores casas de apuestas en Chile por categoría

El mejor sitio para apostar online 20Bet El mejor bono de bienvenida de deportes Rojabet La mejor app de apuestas deportivas Rabona El mejor servicio de live streaming bet365 El sitio de apuestas más confiable Pinnacle El mejor sitio de apuestas de fútbol Betsson

Ofertas, beneficios y promociones de las casas de apuestas Chile

Una de las ventajas de tener tanta competencia en el mundo de las apuestas deportivas online es contar con bonificaciones y recompensas para los usuarios. Las promociones son habituales en las mejores casas de apuestas Chile, tanto para clientes nuevos que están completando su registro como para jugadores ya inscritos. Estas ofertas se traducen en beneficios directos para extender tus sesiones de juego, tener más oportunidades de victoria o la posibilidad de explorar todas las funciones del sitio con un riesgo menor.

Son muchas las “promos” disponibles en las casas de apuestas, incluyendo beneficios o recompensas como parte de programas VIP para clientes regulares. Las secciones de bonos y ofertas pueden ser más o menos nutridas, dependiendo del operador. Podrás encontrar bonos por recarga, cuotas mejoradas, seguros para apuestas acumuladas, reembolso en caso de pérdidas, cashback por una cantidad de boletos creados, apuestas para eventos especiales y más.

Una de las ofertas más comunes en las casas de apuestas deportivas es el bono de bienvenida, que puede tener diferentes formas y alcances. La promoción de bienvenida puede ser un bono porcentual para el primer depósito, apuestas gratis, créditos de apuesta al cumplir ciertas condiciones o una combinación de las anteriores. Todas las ofertas tienen términos y condiciones que vale la pena verificar con tal de aprovechar al máximo las condiciones.

Deportes y competiciones a seguir en las casas de apuestas online

Otra de las fortalezas en torno a las casas de apuestas en Chile es contar con catálogos enfocados en los usuarios nacionales. La mayoría de los operadores ofrece una amplia selección de deportes y eventos populares a nivel mundial, pero también incluyen los torneos y competencias más seguidos por los fanáticos chilenos. Esto se ve reflejado en la selección de deportes, campeonatos y eventos de las mejores casas de apuestas incluidas en nuestro ranking.

El Campeonato Nacional de Primera División y Primera B, los partidos de la Selección Chilena y las jornadas de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Eliminatorias tienen una extensa cobertura en las casas de apuestas, al igual que las ligas europeas de fútbol de mayor renombre como la Premier League, la Serie A, LaLiga y la Champions, junto con los torneos latinoamericanos más relevantes como la Liga Argentina, el Brasileirao, la Liga MX y muchas ligas de Sudamérica.

En cuanto a otros deportes, las ligas norteamericanas son destinos populares con apuestas de NBA, MLB, NFL, NHL y MLS, además de grandes eventos de UFC, boxeo y otros deportes de combate. Los catálogos de las casas de apuestas deportivas en Chile también presentan eventos destacados de tenis, automovilismo, rugby y voleibol, sin olvidar los segmentos especializados en carreras de caballos y las apuestas especiales de política, clima, eventos culturales y demás.

Las apuestas deportivas tradicionales se complementan con dos apartados que han tenido un impresionante crecimiento en los últimos años. Primero, los eventos de eSports con un seguimiento a las grandes competiciones de los videojuegos más famosos como League of Legends, Valorant, Counter-Strike y Dota 2, entre otros. Segundo, con deportes virtuales que ofrecen competiciones en cualquier momento con un software similar a los juegos de casinos online. La disponibilidad y la profundidad de ambos segmentos varía de un operador a otro.

Cuotas, mercados y tipos de apuestas para un entretenimiento variado

Las configuraciones del boleto de apuestas, la cantidad de mercados disponibles y la diferencia en las cuotas son puntos importantes para considerar. Las cuotas son las probabilidades que asignan las casas de apuestas para las distintas opciones dentro de un evento y las que determinarán la posible ganancia al acertar tu pronóstico. Cada mercado tiene su cuota definida y a partir de allí puedes crear diferentes tipos de apuestas con uno o más picks:

Apuestas simples : También conocidas como sencillas o individuales, solo eliges un mercado y defines el monto que deseas apostar.

: También conocidas como sencillas o individuales, solo eliges un mercado y defines el monto que deseas apostar. Apuestas combinadas : A partir de dos picks en un boleto se generan las combinadas con cuotas que mejoran con respecto a las selecciones simples. Para ganar necesitas acertar todos los pronósticos.

: A partir de dos picks en un boleto se generan las combinadas con cuotas que mejoran con respecto a las selecciones simples. Para ganar necesitas acertar todos los pronósticos. Apuestas de sistema: Creadas a partir de tres selecciones con diferentes combinaciones. Obtendrás ganancias aún si no aciertas todos los picks. Algunos ejemplos son Trixie, Yankee, Patent, Goliath, Heinz, Super Heinz y Lucky 63. Este tipo de apuesta solo está disponible en algunas casas de apuestas online.

Al profundizar en los mercados para apostar, puedes ver que no solo existe el pronóstico para el ganador. Muchas acciones, estadísticas o resultados parciales dentro de un evento dan cabida a las múltiples opciones. La cantidad y variedad de los mercados varían en las paginas de apuestas. A continuación, algunos ejemplos:

Fútbol : 1X2, Total de goles, Doble oportunidad, Ambos equipos marcan, Apuesta sin empate, Hándicap, Hándicap Asiático, Marcador exacto, Mitad/final, Margen de victoria

: 1X2, Total de goles, Doble oportunidad, Ambos equipos marcan, Apuesta sin empate, Hándicap, Hándicap Asiático, Marcador exacto, Mitad/final, Margen de victoria Baloncesto : Ganador, Hándicap, Totales de puntos, Ganador por periodo

: Ganador, Hándicap, Totales de puntos, Ganador por periodo Tenis : Ganador, Total de juegos, Ganador por set, Hándicap, Marcador exacto

: Ganador, Total de juegos, Ganador por set, Hándicap, Marcador exacto UFC/MMA : Ganador, Total de rounds, Método de victoria, Ganador y round exactos

: Ganador, Total de rounds, Método de victoria, Ganador y round exactos eSports: Ganador, Hándicap, Ganador por mapa/etapa, Resultado exacto

Por último, es importante mencionar que cada operador tiene sus propias configuraciones del boleto. Algunas son apuesta rápida, monto predefinido para apostar, qué hacer en caso de cambio en las cuotas, acceso directo al historial de jugadas o la función de cashout, que permite cerrar apuestas antes del final del evento seleccionado.

Eventos en vivo y live streaming en las casas de apuestas deportivas

Con el desafío de leer lo que pasa en tiempo real y encontrar los mercados más atractivos, las apuestas en directo ofrecen una experiencia única que combina emoción, adrenalina y oportunidades. Si de mejores casas de apuestas se trata, la sección en vivo es uno de los elementos más importantes para muchos usuarios. Fútbol, tenis y baloncesto son los deportes más seguidos en esta modalidad, aunque podrás encontrar eventos de decenas de disciplinas y competiciones.

Los elementos estándar de las apuestas en directo son las cuotas en tiempo real que suben, bajan y se reajustan a medida que el evento se desarrolla, un match-tracker con información de lo que pasa en el partido y el resultado en vivo junto con el tiempo para tenerlo a mano en todo momento. A esto podemos sumar herramientas más especializadas como antecedentes, tablas, estadísticas y comentarios en directo ya sea con un seguimiento de las jugadas más relevantes o incluso con audio en tiempo real.

La experiencia de apostar en vivo tiene un aliado en el servicio de live streaming para los eventos deportivos. Con esta señal de video en directo podrás ver lo que pasa en el evento a medida que tienes toda la información de las apuestas para analizar tus movimientos.

El live streaming varía en las casas de apuestas por una cuestión de derechos de transmisión, por lo que algunos operadores destacan por encima del resto con secciones muy completas. La mayor parte del tiempo solo necesitarás ser un usuario registrado para disfrutar de este servicio, aunque en ocasiones algún sitio puede requerir un balance positivo de fondos en tu cuenta o haber hecho una apuesta en un plazo determinado para habilitar esta función.

Apostar en dispositivos móviles es cada vez más fácil y cómodo

Las mejores casas de apuestas Chile van cabeza a cabeza con los avances tecnológicos y hoy día la compatibilidad móvil es toda una realidad. Prácticamente todos los operadores ofrecen acceso para celulares y tabletas, aunque no todos cuentan con las mismas versiones o el mismo nivel de facilidades para su uso.

La modalidad más extendida para las apuestas móviles son los sitios responsivos que se adaptan al tamaño de la pantalla de los dispositivos. Estos sitios móviles de las casas de apuestas no requieren de software adicional y en ocasiones pueden configurarse con un acceso directo para que los abras rápidamente en smartphone o tablet. La otra posibilidad de acceso, incluso más rápido y estable, son las aplicaciones oficiales. Estas apps de apuestas pueden descargarse desde Google Play para Android y App Store para iOS. Algunos sitios también ofrecen aplicaciones para dispositivos con Windows, que podrás instalar desde la web del operador.

Cualquiera sea la versión móvil que elijas, debes saber que una conexión de Internet estable es esencial. Si te conectas mediante datos, te podemos indicar que el consumo no es nada preocupante si utilizas las funciones básicas. Para acceder al sitio móvil o las aplicaciones no necesitarás otra cuenta de usuario. Con el mismo registro de la web tendrás acceso completo a todas las herramientas y secciones en ambas versiones.

Opciones de pago en las páginas de apuestas para depósitos y retiros

Con tal de disfrutar todas las posibilidades para apostar online necesitas fondos y para tener fondos en tu cuenta es importante tener en cuenta los diferentes servicios disponibles en la mayoría de las casas de apuestas Chile. La disponibilidad de cada método, así como sus especificaciones, depende de cada operador. Sin embargo, es habitual encontrar diferentes opciones en varias categorías como te mostramos a continuación:

Transferencias bancarias (Banco de Chile, Itaú, Santander, Falabella)

(Banco de Chile, Itaú, Santander, Falabella) Tarjetas de crédito o débito (Visa, Mastercard, Maestro, American Express)

(Visa, Mastercard, Maestro, American Express) Monederos electrónicos (PayPal, Skrill, MuchBetter, NETELLER, Jeton, MACH)

(PayPal, Skrill, MuchBetter, NETELLER, Jeton, MACH) Sistemas de pago y tarjetas prepagadas (AstroPay, paysafecard, Webpay.cl)

(AstroPay, paysafecard, Webpay.cl) Efectivo (pagos en comercios como Supermercados Líder/Walmart y agentes autorizados)

(pagos en comercios como Supermercados Líder/Walmart y agentes autorizados) Criptomonedas (Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple, USD Coin)

Al repasar los servicios para depositar y retirar dinero vemos dos puntos fundamentales. En primer orden, muchos métodos de pago populares en Chile que incluyen entidades bancarias, tarjetas y billeteras digitales. Además de esto, algunas casas de apuestas deportivas ofrecen pagos en efectivo a través de comercios afiliados o agentes autorizados.

Como mencionamos anteriormente, cada método de pago tienes sus propias especificaciones en torno a tiempos de procesamiento (pueden ser instantáneos, en pocos minutos, unas horas o días) y tarifas (por lo general no hay comisiones por parte del operador, pero sí puede haber comisiones del servicio elegido). Para completar una transacción debes seguir los pasos que te muestran en pantalla. Una vez que realizas una operación, los detalles quedan guardados para que la siguiente sea aún más rápida.

Legalidad de las casas de apuestas deportivas en Chile

El marco jurídico de Chile para las apuestas online es uno de los más interesantes de toda la región. Hoy día, las autoridades han dado un paso al frente para normalizar, ordenar e impulsar toda la actividad de las paginas de apuestas Chile con una ley que esté a la par de otras que han dado excelentes resultados en países como España, México o Colombia.

Si bien actualmente no hay un marco legal ni una institución reguladora a nivel nacional, los usuarios chilenos tienen la posibilidad de jugar con algunas de las mejores casas de apuestas internacionales. No hay ninguna restricción legal al respecto y no tendrás dificultades para completar tu registro. Como hemos descrito a lo largo de este artículo, muchos sitios tienen servicios especializados y ofertas enfocadas en el público chileno, contando con licencias que respaldan sus actividades en cumplimiento con normativas y estándares de seguridad.

Algunas de las entidades internacionales más reconocidas son la Autoridad de Malta, Curazao Gaming, la Comisión del Juego del Reino Unido o la Secretaría de Gobernación de México, así como instituciones gubernamentales de Panamá, Costa Rica, Estonia y Kahnawake (Canadá).

Estas organizaciones realizan controles periódicos de funcionamiento, manejo de fondo y cumplimiento de términos de las casas de apuestas para emitir licencias operativas como sellos de calidad. Los “bookies” responden ante estas entidades y pagan impuestos a los gobiernos locales, con lo cual no deberás preocuparte por nada en términos impositivos. Este último punto es una de las claves para la necesidad de regular la industria a nivel nacional para generar ingresos que podrán implementarse en diferentes rubros.

Canales de comunicación para toda la ayuda que necesites

La atención al cliente puede ser un elemento esencial para las casas de apuestas Chile y un punto que suele dejarse de lado a primera instancia por parte de muchos jugadores. Contar con diferentes vías de contacto y obtener la información requerida de manera óptima puede facilitarte las cosas en muchos aspectos que van desde el registro y la verificación hasta los métodos de pago o las condiciones de alguna promoción.

Chat en vivo, formulario de contacto y correo electrónico son las formas más comunes de comunicación con el equipo de servicio al cliente, usualmente en español y con respuesta inmediata o en pocas horas. Algunas casas de apuestas deportivas también suelen tener habilitadas líneas telefónicas o redes sociales para casos determinados. Además, es habitual encontrar detalles importantes en páginas informativas o secciones especializadas en el sitio oficial de cada operador, algo que puede ahorrarte tiempo para aclarar dudas sin necesidad de contactar a soporte.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las mejores casas de apuestas Chile?

Aunque determinar el sitio de apuestas online más destacado puede ser algo subjetivo o personal, existen aspectos claves que funcionan como filtros para encontrar a los mejores operadores. Nuestro ranking de casas de apuestas te presenta las plataformas más atractivas con altas calificaciones en múltiples rubros de seguridad, servicios y facilidades para los usuarios.

¿Cómo es el registro en las casas de apuestas en Chile?

Abrir una cuenta en un sitio para apostar online es muy fácil y el proceso suele completarse en pocos minutos. Solo tienes que identificar el botón de “registro” o “inscripción”, completar los datos que pide el formulario, configurar tus preferencias y confirmar tu inscripción. Con el registro ya podrás realizar depósitos y apostar en línea. Más adelante te pedirán una verificación de cuenta para validar tus datos personales con tal de habilitar otras funciones de la cuenta, como el retiro de fondos.

¿Hay bonos de casas de apuestas deportivas para fútbol?

Sí, muchos operadores cuentan con promociones dedicadas a deportes o eventos exclusivos. Algunos ejemplos de esto son las ofertas para el Campeonato Nacional de Chile, la Champions o las Eliminatorias, así como finales de competiciones internacionales de renombre, cuotas mejoradas o seguros de apuestas combinadas para partidos específicos.

¿Dónde puedo apostar en Chile?

Todas las casas de apuestas de nuestra lista han superado controles, tienen licencias internacionales y cuentan con servicios destacados que recomendamos para tu actividad de entretenimiento. Actualmente, los usuarios chilenos pueden utilizar sitios de apuestas con sede en el extranjero sin problemas. De hecho, muchos de los “bookies” recomendados tienen versiones exclusivas para chilenos con servicios de pago locales y un catálogo especializado.