Generación 98: Chico Olmedo se confesará con Maca y le revelará todos los detalles de la estafa

20 de Diciembre de 2023

El empresario detrás del plan de Punta Virgen finalmente explicará las razones por las se originó su venganza.

En el capítulo que se transmitirá este miércoles de Generación 98, Chico Olmedo (Gabriel Cañas) le confesará todos los detalles a Maca (Constanza Mackenna) de la estafa que lleva a cabo contra sus ex compañeros.

Para esto Hernán citó a su esposa a la casa donde vivían juntos y allí le dirá: “Yo ya sabía que esta conversación la íbamos a tener, pero no sabía que iba a ser bajo estas circunstancias llevándonos mal”.

“Tengo que decirte la verdad porque necesito que estés preparada para lo que va a pasar ahora. Pero quiero que entiendas que la verdad te va a cambiar la vida”, afirmará el empresario dejando a la mujer confundida.

Chico Olmedo revela la estafa a Maca

Maca se comenzará a poner nerviosa porque Chico Olmedo se dará varias vueltas antes de contarle el plan detrás de Punta Virgen que viene con una estafa de la mano.

“No te pongas nerviosa, piensa que esto que estoy haciendo ahora, es un acto de amor. El más grande que he hecho contigo. Es una muestra de confianza máxima”, le asegurará Hernán.

“¿De quién te quieres arrancar?”, consultará su esposa refiriéndose a los pasaportes que encontró.

Tras escuchar esta pregunta el ex alumno del Saint Williams manifestará: “No, yo no me quiero arrancar de nada ni de nadie. Yo estoy enfrentando mi vida”.

En ese momento Hernán comenzará a explicarle y recordar el origen de cómo surgió la estafa de Punta Virgen.

En las imágenes se podrá ver un episodio que vivió la pareja durante la pandemia, cuando de manera inesperada, Olmedo volvió a reencontrarse con Tomás (Felipe Rojas). Esto lo hizo recordar el triste periodo de su vida en que sus ex compañeros de colegio le hicieron bullying, provocando que así ideara su plan de venganza.

“Lo que quiero hacer es tomar la justicia por mis manos. Quiero demostrarles que nadie se mete con el Chico Olmedo y de pasada los voy a dejar en la calle sin nada”, revelará Hernán.

“Por favor dime que esta es una de tus tallas pésimas”, dirá Maca entre lágrimas, a lo que él no le responde, dándole a entender que todo lo que le dijo es verdad.

Sin embargo, el desenlace de esta situación y otros dramas se podrá ver durante los próximos capítulos de la teleserie de Mega.