FOTOS – Fans de Nelly Furtado la defienden tras duras críticas por su físico

22 de Mayo de 2024

En medio de su regreso musical a México algunos usuarios en redes sociales lanzaron negativos comentarios sobre su peso, convirtiéndose rápidamente en tendencia en redes sociales.

Compartir

La cantante Nelly Furtado durante las últimas horas ha sido foco de duras críticas y comentarios gordofóbicos tras su presentación en el Festival Tecate Emblema 2024, en la Ciudad de México.

El show que se llevó a cabo el pasado sábado fue el retorno de la compositora al país azteca después de diez años, donde aprovechó de cantar con su público varios éxitos como I’m Like a Bird, Fotografía y Turn Of The Light.

Pese a que la artista canadiense encantó al público con su espectáculo, lo cierto es que hubo algunos usuarios en redes sociales que expusieron su disgusto con su aspecto físico actual y su vestimenta. Una serie de comentarios que incluso se volvieron tendencia en la plataforma X.

Fans defienden a Nelly Furtado tras críticas por su físico

Luego de su aplaudida actuación en México, la conocida compositora de 45 años fue víctima de comentarios donde la trataban de “gorda”, un debate que escaló al punto de convertirse en una de las principales tendencias en redes sociales.

Esta situación desató una ola de mensajes de los fans de Nelly Furtado, quienes no dudaron en salir a defenderla y burlarse de quienes hablaban sobre su figura.

Incluso, hubo hombres acusaron que la mayor parte de los comentarios negativos venían de parte de mujeres.

“Muchas mujeres culpan al hombre de imponer estándares de belleza inalcanzables. Ayer Nelly Furtado lució (a mi parecer) súper sexy y no vi a ningún hombre diciendo que se veía mal”, sostuvo un usuario.