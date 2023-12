Generación 98: ¿Maca concretará la denuncia contra Chico Olmedo?

21 de Diciembre de 2023

Tras enterarse de la estafa de su marido contra sus ex compañeros del colegio, la mujer se verá decidida a ir a Carabineros para denunciarlo.

Compartir

En el último episodio de Generación 98, Chico Olmedo (Gabriel Cañas) le reveló todo el plan detrás de Punta Virgen a su esposa, y este jueves conoceremos si Maca (Constanza Mackenna) finalmente realizará la denuncia en su contra, tal y como mostró un avance de hace unos días.

Luego de enterarse del gran secreto que le ocultaba Hernán, la mujer lo enfrentará: “¿A ti te parece muy normal querer sanar tus heridas estafando a un montón de gente?”.

Tras escuchar esto, Chico Olmedo la corregirá precisando que “no es una estafa, no es la palabra correcta. No tienes idea el daño o no quieres entender el daño que me hicieron a mí”.

“Han pasado 25 años, Hernán, y yo te aseguro que tiene que haber otra manera”, responderá la prima de la Turca (Francisca Imboden), por lo que le sugiere ir a terapia.

Momentos más tarde, el empresario que encabeza el proyecto del balneario le expondrá los pasos que deberán seguir una vez que se concrete el malicioso plan contra sus ex compañeros de colegio.

¿Maca hará la denuncia contra Chico Olmedo?

Luego de enterarse de toda esta información Maca afirmará: “No puedo seguir escuchándote, lo siento. Eres completamente peligroso y yo no voy a ser cómplice de una estafa, aunque seas el papá de mis hijos”.

“Ten mucho cuidado con lo que vas a hacer”, le advertirá Hernán, luego de que su esposa tome el teléfono.

Tras sentirse amenazada por ese comentario la mujer le pedirá a su chofer que la saque de la casa y que la lleve a la comisaría. Sin embargo, Chico Olmedo se enterará de su paradero y llegará hasta el lugar para impedir que presente la denuncia.

“Estoy aquí contigo, piénsalo bien por favor”, dirá el empresario luego de suplicarle entre lágrimas.

De todos modos, el personaje de Constanza Mackenna ingresará al cuartel y frente a un policía manifestará: “Vengo a denunciar un delito”.

Pese a esto, más tarde se verá a Maca saliendo del recinto dirigiéndose hacia Chico Olmedo, dando a entender que no concretó la denuncia ante Carabineros.

Aunque sucumbió ante las peticiones de actual su ex pareja, como una forma de vengarse de su marido la mujer llegará a la casa de Tomás (Felipe Rojas) para pasar un íntimo momento a solas, sin saber que fue seguida por su chofer, Willy.