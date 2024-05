Sigue la teleserie: aseguran que Camila Andrade y Francisco Kaminski habrían terminado su affaire

17 de Mayo de 2024

La pareja decidió terminar su relación, a solo semanas de confirmarla, tras el quiebre de Kaminski con su esposa Carla Jara.

Compartir

La teleserie por el romance entre Camila Andrade y Francisco Kaminski sumó un nuevo episodio, luego que salieran a la luz versiones que darían cuenta del fin del affaire entre los ex animadores de La Caja de Pandora.

Esto, según lo indicado por Pablo Candia, periodista de Zona de Estrellas, que puntualizó que la pareja decidió terminar su relación, a solo semanas de confirmarla, tras el quiebre de Kaminski con su esposa Carla Jara.

“La pareja que habría terminado su incipiente relación, y digo incipiente porque no habrían durado más de dos meses o un mes, confirmados como juntos, es nada más ni nada menos que Camila Andrade y Francisco Kaminski”, declaró Candia.

El panelista de Zona de Estrellas, de Zona Latina, precisó que “es una información que está en desarrollo, y digo habría porque tengo que seguir reporteando, pero ya es algo que está circulando en varios medios de comunicación… Es un rumor que no podíamos dejar pasar”.

La pareja había iniciado una mediática relación, luego que saliera a la luz que Francisco Kaminski comenzó sus coqueteos con Camila Andrade cuando aún estaba casado con Carla Jara, quien descubrió el romance entre ambos en medio de sus vacaciones familiares en Brasil.

Podemos Hablar le da portazo a Camila Andrade

Las malas noticias no paran para Camila Andrade, luego que se conociera que Podemos Hablar finalmente decidió no llevar a la ex Calle 7 al programa, tras no alcanzar acuerdo.

Según precisó La Hora, si bien en un primer momento la presencia de la animadora estaba a detalles de confirmarse, finalmente no ocurrió.

Esto, ya que si bien Camila Andrade habría aceptado la oferta de $10 millones de Podemos Hablar para contar su versión, tras el paso de Carla Jara y Francisco Kaminski, no se llegó a buen puerto y Chilevisión no siguió con las negociaciones.