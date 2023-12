Todo lo que se sabe de la nueva pareja de Ignacia Michelson

27 de Diciembre de 2023

La influencer,en una entrevista, confesó que ya estaba en una relación cuando entró a Gran Hermano.

La ex chica reality Ignacia Michelson sorprendió a todos al anunciar que actualmente está en una relación y que tiene pareja hace algunos meses, luego que a principios de 2023 se hiciera mediático su término con el cantante urbano Marcianeke.

La modelo, en una entrevista con Las Últimas Noticias reveló que “no es conocido, así que prefiero no decir quién es. Pero una mujer como yo tiene una lista de espera, pues. Termino con uno y viene el siguiente”.

Ignacia Michelson revela detalles de su nueva pareja

La influencer luego de asegurar que su nueva pareja no pertenece al mundo del espectáculo, afirmó que “es chileno. Lo conozco hace mucho tiempo”.

“Siempre le gusté. Y como yo siempre he estado de novia, cuando terminé, apareció él”, sostuvo la ex chica reality asegurando que todo se dio luego del quiebre con Marcianeke.

Sobre esto, Ignacia Michelson detalló el momento en que inició su nuevo romance. “Bueno, cuando terminé fui a Ibiza con mis amigas y cuando regresé empezamos a salir”, relat{o.

Respecto a cuánto tiempo llevan juntos, la DJ aclaró que “sí, entré de novia a Gran Hermano, pero no lo mostraron. Yo siempre estuve de novia, lo dije varias veces, pero obviamente esa parte no la mostraron. Obvio, yo aparecía como soltera dentro del encierro”.

Por otro lado, Michelson se tomó un tiempo para destacar las cosas que la conquistan de su actual novio. “Me entiende, me apoya, no me juzga, no es celoso. Él está realizado, no es inseguro, tiene las cosas claras”, sostuvo sobre el desconocido hombre.

Junto con esto detalló que su nueva pareja tiene casi la misma edad que ella y que ya compartieron un viaje a Europa. Sin embargo, según informó la modelo, ella prefiere ir tranquila con su relación.

Para finalizar, Ignacia Michelson remató: “Si no hay anillo no me puedo comprometer”.