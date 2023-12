VIDEO – “No es primera vez”: Nacha Michelson acusa a Rubén de intentar meterse a la cama de otra jugadora de Gran Hermano

3 de Diciembre de 2023

Para Ignacia Michelson, lo sucedido con Eskarcita no fue un hecho aislado y con el mismo protagonista: Rubén Gutiérrez.

Compartir

El paso de Rubén Gutiérrez por Gran Hermano Chile sigue dando que hablar, ya que se reveló que lo sucedido con Scarlette Gálvez no fue un hecho aislado y que el ex carabinero habría intentando meterse a la cama de otra jugadora mientras estaba con pastillas para dormir.

La información fue dada a conocer por Ignacia Michelson, quien analizó la final del reality en el programa Qué te lo digo, quien primero detalló el episodio vivido por Eskarcita, y que le valió la expulsión a Rubén.

“Ella lo pasó muy mal, yo sé lo que ella vivió, yo sé cómo ella estuvo. Ella al principio estaba muy mal, estaba durmiendo todo el día yo vi que estaba mal”, recordó la DJ, quien no estará en la alfombra azul de la gala final, por tener otros compromisos en España.

Ante esto, Sergio Rojas le preguntó a Nacha Michelson si Gran Hermano Chile debió darle la oportunidad al ex carabinero de defenderse al aire, obteniendo una inesperada respuesta de la influencer.

“Yo a Rubén no le creo ni verga, porque él se pasaba de manos siempre, con todas. Yo lo vi, yo observé cómo era”, indicó Michelson, revelando que “cuando yo le conté a Coni, esto no se sabe, me dijo, yo le creo a Eskarcita, porque un día él se fue a meter a su cama cuando ella estaba durmiendo, en la cama de Coni y Pincoya lo echó”.

Ignacia Michelson agregó que este episodio ocurrió cuando Capelli se encontraba bajo los efectos de pastillas para dormir.

“No es primera vez que quería hacer eso, eso no se mostró pero pasó. Coni no lo denunció porque no pasó nada”, sentenció.