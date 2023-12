VIDEO – Pincoya confirmó grave acusación de Ignacia Michelson contra Rubén en Gran Hermano

28 de Diciembre de 2023

La influencer desclasificó un episodio donde el ex carabinero quiso acostarse junto a Cony Capelli.

Compartir

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, confirmó la grave acusación que hizo Ignacia Michelson en contra de Rubén Gutiérrez hace unas semanas.

La DJ aseguró que el ex carabinero había intentado meterse en la cama de Cony Capelli, mientras ella estaba medicada.

“Cony me dijo: Un día, cuando yo tomaba medicamentos, él (Rubén) se fue a meter a mi cama. Pincoya lo echó”, acusó la ex chica reality.

Luego de esta polémica declaración, los periodistas del programa Qué te lo Digo decidieron consultarle directamente a la finalista de Gran Hermano por este hecho.

Pincoya detalla el episodio que vio entre Rubén y Cony

En el live de Instagram junto a los panelistas del programa, Pincoya confirmó las declaraciones de Ignacia Michelson sobre Rubén.

“En una oportunidad, fue verdad que Cony estaba con un medicamento y vi que Rubén había llegado al dormitorio a acostarse con ella”, confesó la mujer chilota.

Junto con esto agregó: “Yo no lo vi con la intención de que le iba a hacer algo a ella. Te estaría mintiendo si te digo eso”.

Lo que sí confirmó la chilota fue su reacción al ver esta situación: “Lo eché cagando. Le dije: ‘¿Qué estás haciendo acá? ¡Te vas de acá!’”.

Asimismo, Galvarini recalcó que Cony estaba bajo los efectos de un analgésico, asegurando que no estaba en condiciones de recibir a alguien en su cama.

“Yo era protectora con los chiquillos. A mí no me parecía que alguien fuera ahí a acostarse en una cama, más cuando una persona no estaba bien”, sostuvo, crítica respecto del actuar de Rubén.

Aunque corroboró los dichos de la DJ, Pincoya fue enfática al decir que ella no logró percibir una mala intención. “Si lo hubiese visto, no lo cuenta”, afirmó.

Para finalizar, Jennifer Galvarini se refirió a la situación que vivió Eskarcita: “Lo encuentro lamentable, pero en ningún momento se hizo oídos sordos”, manifestó la mujer, asegurando que la producción inmediatamente tomó cartas en el asunto.