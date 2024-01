“Mi primer homicidio”: periodista de Canal 13 se viraliza por polémico mensaje

2 de Enero de 2024

La reportera se llenó de críticas en redes sociales luego de publicar como un logro que estaba cubriendo un asesinato.

Una periodista de Canal 13 está en el ojo de la polémica luego que se viralizara una desafortunada publicación de ella jactándose de cubrir un homicidio.

El pasado 30 de diciembre la reportera se fotografió con un micrófono en la mano, y decidió compartir esta “hazaña” con sus seguidores.

“¡Excelente sábado! Mi primer homicidio”, fue la frase con la que la joven acompañó la imagen sin imaginar lo que vendría después.

La historia de Instagram que subió la comunicadora rápidamente comenzó a difundirse provocando que distintos usuarios reaccionaran contra ella.

Las críticas que desató el mensaje de la periodista de Canal 13

La publicación de la reportera no demoró en hacerse viral, y al enterarse de esto la mujer decidió defenderse afirmando que se trataba de una broma.

“Loco si no me siguen y no entienden mi sarcasmo. Entonces no me web… Real parecen unos boomers qlos intentando agarrarme pal web.. con mis bromas. ¡¡¡NO SOY SERIA!!!”, escribió la periodista en su cuenta de Instagram.

Pero lo anterior no fue suficiente para parar con las críticas, por esta razón la joven terminó desactivando su perfil.

“Realmente inaceptable. Podría haber puesto “Aquí en mi primera cobertura policial” pero “Feliz, mi primer homicidio” ¿Quién es feliz por cubrir asesinatos?”, “Lo mató de un microfonazo” y “Mi primer homicidio y última chamba”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.