Ministra Arredondo responde a críticas de sus colegas: “Nos quedan dos años”

9 de Enero de 2024

Amparo Noguera y Francisco Melo fueron enfáticos en afirmar que no se han cumplido las promesas que se hicieron en campaña.

Compartir

La ministra de las Culturas, Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, se refirió a las duras críticas que hicieron algunos actores asegurando que actualmente el Gobierno está al debe en esta materia.

Una de ellas fue la destacada actriz Amparo Noguera, quien no dudó en expresar su molestia por la gestión que ha tenido este ministerio.

“Este era el Gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció”, manifestó la intérprete en Radio Universo, que cuenta con amplia trayectoria en teatro y televisión.

Otro actor que compartió este pensamiento fue el chileno Francisco Melo, quien agregó en La Tercera que “a nivel cultural, sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña”.

La respuesta de la ministra Carolina Arredondo a las críticas

En una entrevista con Cooperativa, la ministra Carolina Arredondo, que también es actriz, respondió a estos dichos y reveló que tuvo una conversación por teléfono con Amparo Noguera.

“Nos tenemos mucho cariño y nos respetamos profundamente, pero sí creo que, respecto a los dichos de Amparo, habla en pasado como si el Gobierno hubiese terminado, y yo digo que nos quedan dos años”, afirmó Arredondo.

Además, la jefa de la cartera explicó que esta situación es algo que incluso ha sido hablado con el presidente Gabriel Boric: “Él mismo ha sido autocrítico respecto de lo que ha sido (la gestión de la) cultura, y desde el mandato que tenemos desde Cultura debemos revertir eso. Y en ese sentido, no nos queda nada más que trabajar, que por lo menos es a lo que yo me siento profundamente convocada”.

Finalmente, la ministra aseguró comprometida: “Nos queda mucho trabajo, sin duda (…), pero que se materializa en los distintos programas y en los distintos énfasis”.