VIDEO – La crítica de Julia Vial a Polo Ramírez por sus dichos tras ser despedido de Canal 13

9 de Enero de 2024

La animadora debatió las criticas del ex conductor a Canal 13 tras su despido, asegurando que que él habría hecho lo mismo.

Julia Vial, animadora del programa Sígueme de TV+, habló en contra del ex conductor de noticias, de Canal 13, Polo Ramírez , luego de que criticara la forma en que fue despedido.

La periodista explicó que ex el conductor de T13 AM fue su jefe cuando ella trabajaba en el canal privado y que habría hecho lo mismo cuando despidió a otras personas.

Las declaraciones de Vial ocurren luego de que se publicara una entrevista con la revista Sábado, donde Ramírez reconoció que su desencanto y afecto por Canal 13 disminuyó debido a la reducción de su participación en pantalla en 2021.

“Nunca me explicaron por qué las ofertas interesantes eran para otros. El dejar de ser valorado por el canal, especialmente por el Departamento de Prensa, tuvo un impacto en mi ánimo y autoestima“, confidenció.

Por otro lado, criticó que el canal nunca le dio las razones concretas de su despido, teniendo en cuenta que llevaba 21 años en el. “Jamás me dijeron no estamos contentos con tu trabajo, lo que me daba mucha impotencia”, aseveró.

Julia Vial responde a los dichos de Polo Ramírez

Así fue como la Julia Vial se tomó unos momentos del bloque del programa Síqueme de TV+ donde se encontraban hablando del tema, para responder a los dichos de Polo Ramírez tras su despido.

“Yo a Polo lo conozco hace muchísimos años, fue mi jefe en Canal 13 y me llama la atención las declaraciones que él hace. Él cuando fue gerente del canal también desvinculó gente sin tener nada que ver con los temas netamente profesionales, también privilegió a algunos rostros sobre otros”, contó en el programa.

Con ello sostuvo que lo que le está pasando hoy en día es lo que él también hizo. A pesar de esto, señaló que consideraba al periodista un gran profesional y que solo tuvo que haberse soltado más para ser más cercano con el público.

Así mismo se comentó en el programa de TV+ que Canal 13 estaba buscando cambiar su estilo formal y que, lamentablemente, Polo Ramírez no calzaba en aquella categoría por su seriedad periodística.