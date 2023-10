Polo Ramírez reveló los motivos detrás de su sorpresiva salida de T13 AM

7 de Octubre de 2023

El periodista confesó que recién el miércoles le anunciaron su salida del noticiario matinal.

Compartir

Polo Ramírez se despidió, evidentemente emocionado, este viernes del noticiario T13 AM, después de 14 años en su conducción.

La noticia fue dada a conocer la tarde de este jueves por Canal 13, donde aseguraron que el periodista “dejará la conducción de nuestro noticiario T13 AM este viernes y se están evaluando nuevos proyectos para él, especialmente en Tele13 en Vivo“.

Horas después de este momento televisivo, el conductor de noticias reveló que recién el miércoles le informaron de su salida del espacio informativo donde compartía roles con Natalia López.

“Hace un par de días fui informado que este iba a ser mi último capítulo de T13 AM“, dijo Polo Ramírez a LUN.

Junto con eso, expuso que “la explicación que me dio el canal es que van a hacer cambios importantes en el programa y que necesitaban hacerlos lo antes posible. Esto fue el miércoles y querían que yo saliera este viernes. No fue más que eso”.

Sobre estos cambios en particular, reconoció que “no sé, no me dijeron” si calzaba en los planes, pero que aún así “el canal está en su derecho, yo soy parte de un equipo y finalmente tengo el deber de acatar decisiones que van más allá de mis deseos e intenciones”.

Incierto futuro en Canal 13

Aunque Canal 13 aseguró que se estaban evaluando nuevos proyectos para Polo Ramírez, principalmente en la señal T13 En Vivo, él aclaró que “todavía no hay un proyecto concreto para mí, pero sí está la disposición mutua de seguir trabajando juntos”.

Consultado por si le gustaría seguir en el canal privado, declaró que “tengo ganas de hacer cosas donde mi participación sea relevante y valorada, que sea un aporte”.