Generación 98: ¿Qué motivó la venganza de Pitu Mardones contra Tomás?

10 de Enero de 2024

Si bien aún se desconoce qué fue lo que pasó entre ambos, Mardones ha dado luces de lo que vivió con su ex compañero años atrás cuando la invitó al cine a ver El Rey León.

Capítulos atrás en Generación 98, Pitu Mardones (Lorena Bosch) reveló que durante su etapa escolar sufrió un abuso por parte de su ex compañero Tomás (Felipe Rojas).

Aunque aún no se sabe a ciencia cierta lo que sucedió, pero poco a poco la empresaria ha ido entregando detalles de este oscuro episodio de su vida.

Uno de los primeros antecedentes que se tiene, fue gracias a una conversación entre ella y Chico Olmedo (Gabriel Cañas) recordando el pasado.

“Yo tenía 15… Una niñita que no tenía idea del mundo y que estaba convencida de que el más mino del curso me estaba invitando a mí a ver El Rey León”, rememoró Mardones.

Por otro lado, en capítulos pasados de Generación 98, Pitu se sinceró con Maca (Constanza Mackenna) revelando las razones que tiene para querer vengarse y si bien no hizo alusión a Tomás, todo podría indicar que lo vivido fue con él.

“Nada justifica mentirle a alguien, burlarse de ella, y obligarla a hacer cosas que no quiere”, aseguró la mujer.

Finalmente, la mujer le manifestó a la ex pareja de su amigo que “está bien que no lo entiendas porque no lo has vivido, pero cuando algo así te pasa, créeme que nada vuelve a ser como antes”.

Pitu Mardones expone a Tomás

25 años después de haberse graduado del Saint Williams, Pitu Mardones se reencontrará con sus ex compañeros del colegio en medio de la celebración del cumpleaños de Hernán, donde varios de ellos quedarán impactados con su presencia, incluyendo a Tomás.

En las imágenes se verá que la empresaria comenzará a recordar la situación vivida con el dentista, escuchando su voz en su cabeza.

“Hola Rocío, ¿quieres ir a ver el Rey León el viernes en la noche?”, se escucha. “Feliz, no la he visto”, respondió Pitu, emocionada en ese entonces. Finalmente resuena la frase: “Es en el cine Las Lilas, yo te paso a buscar a tu casa”.

Momentos más tarde, la cosmetóloga aprovechará de vengarse de él con un el video que grabó en el hotel donde lo dejó plantado, humillándolo frente al resto de la fiesta.

“Ahora estos a mano, supongo que no necesitas que te recuerde por qué”, dirá Pitu, exponiéndolo.

Sin entender nada, Paula (Josefina Montané) le pedirá a Mardones que le explique qué es lo que ocurre. “Con gusto te cuento hasta los detalles, pero lamentablemente esto es algo entre El Moco y yo”, explicará, agregando que también involucra a “todos los que lo supieron y que más les convino quedarse callados”.

“¿Me van a decir que ustedes se olvidaron qué pasó cuando el Moco Rodríguez me invitó al cine a ver El Rey León?”, increpó Mardones a sus ex compañeros.

Todo indica que pronto se revelará toda la verdad en Generación 98 sobre lo que hizo Tomás años atrás con Pitu Mardones y que llevó a que todo su grupo de amigos guardara silencio.