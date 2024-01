La Moneda se suma a polémica por Peso Pluma: “Al Gobierno no le gusta que se promueva la cultura narco”

10 de Enero de 2024

Al respecto, la titular del Interior, Carolina Tohá, aseveró que al Ejecutivo le preocupa la popularidad de los temas que aluden a la narcocultura y al sexismo.

La Moneda, a través de la ministra Carolina Tohá, también se sumó a la polémica generada por la presencia de Peso Pluma en la parrilla del Festival de Viña del Mar 2024.

Y es que diversos personeros han llamado a evitar que el cantante mexicano de música urbana se suba a la Quinta Vergara, apelando a sus supuestos vínculos con el narcotráfico en México y a que sus letras apoyan la narcocultura.

Así, el concejal René Lues (DC) pidió a la organización del Festival cancelar el contrato de Peso Pluma y que no cante en el certamen.

“Como Gobierno y como autoridades comprometidas con la seguridad, nos preocupa que exista tanto seguimiento de canciones que promueven la cultura narco y que muchas veces también promueven una visión bastante despectiva hacia las mujeres y reproducen paradigmas muy discriminatorios en materia de sexismo. Nos preocupa independiente al Festival de Viña”, declaró la secretaria de Estado.

En esta línea, la ministra Tohá dejó en claro que no están a favor de la censura y que es función del Festival de Viña analizar a los artistas que busca promover.

“El Festival de Viña y todo evento tiene la libertad de invitar o no invitar artistas y cuando no invitan a artistas no significa que se les esté censurando, cuando se invita a un artista se le quiere promover y a veces hay artistas que uno no quiere promover, particularmente aquellos que están detrás de la cultura narco”, detalló la ministra del Interior.

Carolina Tohá expresó que la discusión generada por la presencia de Peso Pluma en el Festival está vinculada a la situación que se vive en el país.

“Este debiera ser tema de inquietud y de debate en la sociedad chilena, porque el tema es que todos seamos conscientes de lo que se escucha también. Si se escucha que haya consciencia en el mensaje que hay ahí y no se promueva ese tipo de valores”, aseveró.

Para cerrar, la ministra Tohá recalcó que “el Gobierno no censura en lo más mínimo, pero ciertamente le preocupa y no le gusta que se promueva la cultura narco y hace todo lo posible por que ello no suceda”.