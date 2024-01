Las polémicas letras de Peso Pluma y su vínculo con el narcotráfico en México

10 de Enero de 2024

El cantante confesó hacer “corridos por encargo” y se le está relacionando a un ex integrante del grupo criminal liderado por los hijos de El Chapo Guzmán.

Compartir

El artista Peso Pluma se encuentra en el ojo de la polémica por el controversial contenido de sus letras y su vínculo con el narcotráfico.

Tanto así, que incluso el comité organizador del Festival de Viña 2024 está analizando si suspender o no su presentación por considerarlo un promotor de la cultura narco.

Pero no sólo serían sus letras, sino que los cuestionamientos hacia el cantante crecieron luego que se le relacionara con el Nini, un ex jefe de seguridad de “Los Chapitos”. Este es un importante grupo criminal liderado por los hijos de Joaquín Guzmán mejor conocido como El Chapo.

El vínculo de Peso Pluma con el mundo del narcotráfico

Fue la periodista Anabel Hernández, especializada en crimen organizado, quien reveló una importante información. Según consignó El Universal, la comunicadora sostuvo que el cantante habría obtenido apoyo de “Los Chapitos” para consolidarse en la industria de la música.

Este apoyo económico iría de la mano de algunos favores, como la creación de singles que exaltaran y retrataran algunas de sus “hazañas”.

Esto último fue corroborado por Peso Pluma, quien sorprendió a varios confesando que muchas de sus canciones son “corridos de encargo”. Allí reveló que El Belicón, fue un corrido que le mandaron a hacer, y que fue inspirado en un personaje de Sinaloa.

Además, es importante recalcar que a finales de 2023 el intérprete de Ella Baila Sola, fue amenazado de muerte por un cartel mexicano. De esta manera, el artista se vio obligado a cancelar un concierto que tenía planificado en Tijuana.

Estas advertencias fueron firmadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación, el principal adversario de Sinaloa en gran parte de ese país.

Las polémicas letras de sus canciones

Es un hecho que las canciones del mexicano de nombre Hassan Emilio Kabande Laija, tienen referencias a la cultura narco.

Una de ellas es Las Morras de Peso Pluma en colaboración con Blessd, allí hacen un claro guiño a una famosa droga sintética.

“Se besan, ellas bailan y se alborotan. No ocupan flores, solo un polvo que es rosa”, exclaman los artistas refiriéndose al “tussi” una droga que se caracteriza por su particular color.

Otra que trae un mensaje más oculto es El Azul, un corrido que el mexicano lanzó en 2023 junto al artista Junior H.

“En la sangre traigo el 701”, dice el single dentro de sus estrofas.

Este número hace referencia al puesto que la revista Forbes le asignó a El Chapo Guzmán en la lista de los hombres más ricos del mundo en 2009.

Por otro lado, está La Melena, un tema que habla sobre la vida de un narcotraficante que empezó “desde niño en la movida” y viaja por distintas ciudades estadounidenses, como San Diego, Las Vegas y Chicago.

También está El Gavilán interpretada por Tony Aguirre y Peso Pluma. “Soy de la gente del Chapo Guzmán, no me muevan que me puedo enojar”, se puede escuchar explícitamente en la canción.

Sin embargo, estas son solo algunas de varios singles en los que el cantante hace este tipo de comentarios.