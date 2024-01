¿Qué esconde?: las teorías tras la reacción de Gonzalo al ver a Pitu Mardones en Generación 98

16 de Enero de 2024

El ingeniero increpó a su ex compañera por un hecho del pasado y empezó a generar sospechas por su extraña actitud.

El regreso de Pitu Mardones (Lorena Bosch) dejó impactados a varios de sus ex compañeros de colegios, y uno de los más inquietos con su presencia ha sido Gonzalo (Nicolás Oyarzún).

Desde que la mujer expuso a Tomás (Felipe Rojas), el ingeniero se puso a la defensiva y reveló que no está contento con su llegada.

De hecho, en el último episodio de Generación 98, incluso se pudo ver que increpó a la cosmetóloga. Esto, ya que cree que fue ella quien le envió una fotografía a su ex esposa tiempo atrás mientras estaba con Martita (Daniela Ramírez).

Sin embargo, en el episodio de este martes la enfermera empezará a sospechar de la actitud de su pareja con Pitu.

“¿No te gusta por qué? ¿Te acordaste de algo que no querías recordar?”, le preguntará la enfermera.

Las teorías sobre Gonzalo tras reencontrarse con Pitu Mardones

Lo anterior ha levantado varias sospechas por parte de los seguidores de la teleserie quienes aseguran que Gonzalo se comporta extraño. Por esta razón, han surgido varias teorías en redes sociales sobre qué es lo que esconde el ingeniero.

“Gonzalo fue el que más se asustó con lo que dijo Pitu, creo que él es el mayor de los cómplices”, dijo un usuario de Instagram especulando que él fue parte del abuso.

“Algo sabe de lo que hizo Tomás o talvez él estuvo involucrado también”, aseguró otro respaldando la anterior.

Por otro lado, hubo algunos que aseguran que Pitu sería la culpable de esta reacción: “Por su reacción me pareció más que ella le hizo algo al Gonzalo y no él a ella. Se ve que la detesta, no que le tiene miedo. Dijo que hay que tener cuidado con ella”.

“Yo apunto a que cuando el Moco abuso de la Pitu, quizás Gonzalo los grabo actuando como su cómplice y después compartieron el video por algo todos saben”, son algunos de los comentarios que se leen.

Aunque son varias las especulaciones, lo cierto es que habrá que esperar para saber qué ocurrió entre ambos en la teleserie de Mega.