VIDEO – “¡Mírame conch…!”: Pitu encaró a Tomás y reveló el abuso que sufrió en Generación 98

12 de Enero de 2024

En el próximo capítulo de la teleserie nocturna conoceremos detalles de lo ocurrido hace más de 20 años entre los ex compañeros.

Pitu Mardones (Lorena Bosch) se ha robado todas las miradas en los últimos capítulos de Generación 98, en medio de la celebración de cumpleaños de Chico Olmedo (Gabriel Cañas), donde el más perjudicado ha sido Tomás (Felipe Rojas).

Es que tras su aparición frente a sus ex compañeros, no solo lo humilló exponiendo el video que grabó cuando lo dejó plantado en el hotel, sino que también trajo a colación un hecho ocurrido hace más de dos décadas y que se convirtió en el principal motivo para que la empresaria lo convirtiera en su objetivo.

Si bien, hasta este jueves se desconocía lo que pasó entre ambos, el avance del próximo capítulo de la teleserie nocturna despejó todas las dudas.

En el compacto de escenas de Generación 98, Tomás le señaló a Pitu que “mi intención no era hacerte daño“, por lo que le pidió que se detuviera con los ataques en su contra.

“Claro, a quién se le podría ocurrir que un abuso podría hacer daño, ¿cierto?”, le preguntó Mardones a El Moco Rodríguez, quien dejó en claro que “yo no te obligué a nada, yo no quería…”, decía él cuando fue interrumpido.

Mardones quiso refrescarle la memoria: “¿No querías? ¿No querías tocarme sin mi consentimiento? ¿No querías darme besos y meterme las manos entre medio de las piernas a la fuerza? Porque eso fue lo que hiciste Tomás, eso fue exactamente lo que hiciste”.

“Y no me digas que estoy loca porque lo recuerdo, recuerdo cada uno de los detalles”, continuó, para luego darse cuenta que Tomás no la miraba a la cara. “Mírame hue… Mírame, ¿no eras tan machito? ¡Mírame, conch…!“, le dirá.