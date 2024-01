Generación 98: la reacción de Tomás tras ser acusado de abuso sexual

15 de Enero de 2024

El odontólogo no quiso reconocer la acusación de su ex compañera, pero sabía que decía la verdad.

En el capítulo de este lunes de Generación 98, que ya está disponible en MegaGo, Pitu Mardones (Lorena Bosch) encarará a Tomás (Felipe Rojas), por el abuso sexual que sufrió de su parte hace más de 20 años.

Según detallará la empresaria, el hecho ocurrió luego de haber ido al cine a ver El Rey León. El joven, en ese tiempo, la llevó en su auto hasta un mirador, momento en que quiso sobrepasarse con ella besándola a la fuerza y tocándola sin su consentimiento.

Ante el relato, Tomás reconoció que no se acordaba, pero Pitu se encargó de entregarle todos los detalles posibles, puesto que esa escena no la olvido nunca más en su vida. A tal punto llegó la conversación que el odontólogo ni siquiera fue capaz de mirarla a los ojos.

“Te repito que mi intención no fue hacerte daño, parémosla”, le decía, nervioso. Sin embargo, sus palabras no fueron suficiente, puesto que Mardones expresó que “por supuesto, a quién se le podría ocurrir que un abuso podría hacer daño, no cierto”.

“¿No querías tocarme sin mi consentimiento, no querías darme besos y meterme la mano a las piernas a la fuerza? Eso fue lo que hiciste y no me digas que estoy loca porque recuerdo cada uno de los detalles. ¡Mírame, no eras tan machito, mírame conch…!”, le gritará.

La escena de Generación 98 continuó con un Tomás tímido, quien finalmente dirigió su mirada a Pitu, quien le sorprendió verlo con los ojos vidriosos, a punto de comenzar a llorar al darse cuenta del abuso que había cometido.

Pero no se detuvo y continuó con su historia, revelando que al no poder concretar su plan, terminó dejando a su compañera de curso tirada en el mirador.