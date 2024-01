El controversial y millonario concurso que Mr. Beast hizo en X

28 de Enero de 2024

Mientras estuvo activo el concurso, el influencer enfrentó acusaciones por las ganancias que generó.

El youtuber estadounidense Mr. Beast es reconocido mundialmente por hacer contenido donde regala millones de dólares a quienes participen en sus concursos.

El año pasado, para celebrar su cumpleaños número 25, anunció a través de Instagram que sortearía US$ 50.000 entre cinco de sus seguidores, pero fue tal el furor e interacción que tuvo aquella publicación que la misma red social bajó la publicación.

Ahora, el influencer anunció a través de X un concurso que incluyó millonarias recompensas para quienes sean seleccionados de manera aleatoria.

Entregó 10 premios de US$ 25.000, cifra equivalente a casi 22 millones de pesos chilenos.

Cómo se participaba

En primer lugar, dijo que el concurso es solo es por diversión, ya que, su primer video en X logró recaudar US$250.000.

Lo único que debías hacer para estar dentro:

Tener Cuenta de X.

Seguir a Mr. Beast.

Dar retweet al post del concurso.

“Le daré a 10 personas al azar que vuelvan a publicar esto y me sigan $25.000 por diversión (los $250.000 que generó mi video X)”, dijo el youtuber.

Los ganadores fueron después de 72 horas. Dado que fue publicado durante el lunes 22 de enero, solo estuvo disponible hasta este jueves 25 de enero.

¿Cuál es la polémica con X en la que está involucrado el influencer?

El lunes 22 de enero, Mr. Beast subió un nuevo video a X, donde compara un auto de un dólar con uno de 100 millones de dólares.

La polémica se desató cuando el mismo creador de contenido señaló que solo ese video le había generado una ganancia de más de US$250.000. Es por esto que diferentes creadores de contenido comenzaron a preguntar cómo era posible.

El monto exageradamente alto (en comparación a videos de otros creadores de contenido) fue gracias a una enorme cantidad de ingresos por publicidad.

“Pero es un poco fachada”, escribió en un nuevo post. “Los anunciantes vieron la atención que estaba recibiendo y compraron anuncios en mi vídeo (creo) y por lo tanto mis ingresos por vista son probablemente más altos de lo que ustedes experimentan“.

X y su extraña forma de presentar anuncios

Pasadas las horas surgieron más dudas sobre la rapidez a la que se compartía el vídeo de Mr. Beast. Es por esto, que el medio Business Insider informó de que “los anuncios tienden a aparecer en el feed de alguien varias veces, por lo que la gente usó esto como prueba de que el post de Donaldson (Mr. Beast) estaba etiquetado como tal en el del sistema de X“.

Así mismo, un usuario comentó que el nuevo video del youtuber le había aparecido ya siete veces en el feed y, lo más extraño, es que no se presentaba con la etiqueta de anuncio, siendo que estaba presentándose como tal.

Otro medio estadounidense llamado Mashable informó que X ha estado mostrando a sus usuarios anuncios sin etiquetar desde septiembre.

Ryan Broderick, que escribe el boletín Garbage Day sobre cultura web, escribió: “Según X, el vídeo de Mr. Beast no es técnicamente un anuncio sin etiquetar. Hay un anuncio pre-roll de Shopify en el vídeo, que está etiquetado como tal. X promociona las publicaciones que contienen anuncios pre-roll, pero como la propia publicación no es el anuncio, no tiene la etiqueta“.