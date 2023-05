Quién es Mr. Beast, el youtuber estadounidense que está regalando 50 mil dólares

8 de Mayo de 2023

Jimmy Donaldson, conocido popularmente como Mr. Beast, anunció el concurso con motivo de su cumpleaños.

“Quiero hacer del mundo un lugar mejor antes de morir“. Con esa frase recibe a quienes visitan su cuenta de Instagram Jimmy Donaldson, más conocido como Mr. Beast, quien revolucionó las redes sociales al revelar que regalará 50 mil dólares entre sus seguidores con motivo de su cumpleaños.

El youtuber estadounidense, que tiene más de 27 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, ocupó esta plataforma para anunciar que le regalará 10 mil dólares (casi 8 millones de pesos chilenos) a cada uno de los cinco seguidores que resulten sorteados tras cumplir con la prueba que les puso.

“¡Es mi cumpleaños, así que estoy regalando US$50,000 a 5 seguidores! ($10,000 cada uno)“, explicó Mr. Beast en su post.

De acuerdo a lo que detalló el influencer, la condición para concursar es presentar la prueba de que compartieron en las historias de sus respectivas cuentas de Instagram, la publicación y etiquetando en los comentarios a alguno de sus amigos.

El norteamericano llamó a los que no lo siguen a que lo hagan, porque “si no me sigues, no puedo enviarte el dinero si ganas“.

“¡Los ganadores serán elegidos en 72 horas!“, reveló en su publicación realizada el domingo.

El youtuber con más suscriptores

Con más de 151 millones de suscriptores en su canal de Youtube, Mr. Beast es la persona que cuenta con el mayor número de seguidores en dicha plataforma.

El youtuber sube a su canal todo tipo de videos, entre los que destacan aquellos de retos extremos.

Entre los más vistos en la plataforma se cuentan algunos como “No comí nada por 30 días”, “Le pagué a un asesino para que intente matarme” o “Sobreviví a un accidente de avión”, entre otros.

La publicación sobre el regalo de los 50 mil dólares para sus seguidores suma hasta este lunes más de 9,8 millones de me gusta en Instagram, y varios millones más en cuanto a comentarios.