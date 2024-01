Francisco Vidal y polémica con Peso Pluma: “Me arranqué con los tarros y fue un error”

29 de Enero de 2024

Francisco Vidal, quien aseguró que no conocía a Peso Pluma, también tuvo palabras para la decisión de la organización del Festival para ratificar el show del cantante urbano.

Francisco Vidal, presidente del directorio de TVN, reconoció que enfrentó problemas por emitir su postura frente a la presencia de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar 2024, donde en un primer momento se mostró en contra de la venida del artista.

En entrevista con Diario Financiero, Vidal expresó que recibió una reprimenda al interior del canal público por estar en contra del cantante mexicano, por sus eventuales vínculos con la narcocultura.

“Sí, me llamaron la atención y con razón. Di una opinión que no estaba deliberada con el directorio. Me arranqué con los tarros y eso fue un error, porque cuando yo hablo con el sombrero de Televisión Nacional, debo hacerlo como directorio”, declaró el militante PPD.

“Como que hay otros criterios en el caso del municipio de Viña y el Canal 13, que son distintos a la naturaleza de Televisión Nacional. Y no quiero juzgar el criterio de Luksic ni el criterio de la alcaldesa Ripamonti. Cuando tú estás en una sociedad, que tus socios opinen distinto es parte de la vida”, expresó.

A pesar de este traspié, Francisco Vidal defendió su postura respecto a Peso Pluma.

“La libertad de expresión es un valor en sí mismo, pero tiene límites (…) los límites los colocan las circunstancias. Y en Chile el tema hoy es la inseguridad, la expansión del microtráfico en el mundo popular territorial y del macrotráfico en las redes internacionales”, puntualizó.