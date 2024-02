FOTO – “Con mi gran amigo”: Luis Pinto y Felipe Avello se vuelven a encontrar tras polémica

8 de Febrero de 2024

Luis Pinto y Felipe Avello volvieron a unir sus caminos, en una imagen compartida por el modelo.

Compartir

Luis Pinto y Felipe Avello volvieron a encontrarse, tras la polémica generada por el documental sobre la vida del modelo dado a conocer en enero pasado.

En dicha producción, llamada Giro Transversal y realizada por César Huispe de Críticas QLS, Luis Pinto acusaba al humorista de usar videos donde aparecía desnudo, sin su consentimiento, en medio de sus presentaciones, junto con reconocer que padecía de cáncer.

“Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas. Se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran”, declaró Pinto, quien se hizo conocido por su paso por Cara&Sello de Mega.

Ante los cuestionamientos recibidos por su actuar, Felipe Avello ofreció disculpas a quien fue su compañero de labores a través de redes sociales.

“Con el afán de hacer reír, me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja”, indicó Avello.

Sobre ese hecho en especial, el humorista reconoció que “creo que me equivoqué en mi actuar con Luis, al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años”.

Tras esta polémica, Luis Pinto y Felipe Avello volvieron a unir sus caminos, en una imagen compartida por el modelo, con el mensaje: “El gran reencuentro de 15 años. De vuelta con mi gran amigo Felipe”.