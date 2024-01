VIDEO – Felipe Avello explica su giro al humor blanco: “No significa que sea fome”

26 de Enero de 2024

El humorista hizo alusión a una anécdota vivida en una presentación que lo hizo plantearse este nuevo giro de comedia que practica.

Felipe Avello sacó la voz para referirse al radical giro que ha tenido su forma de hacer humor, pasando de una comedia absurda, como la vista en SQP o Tierra2, a presentar rutinas de corte blanco y familiar.

En un video en sus redes oficiales, el comediante recordó sus inicios en la TV, apuntando que “cuando comencé, el estilo era irónico, bizarro, como se define ese humor entre lo absurdo e irreverente. Me encantaba ese humor“.

“Hice ese humor en ese tiempo. Hay cosas que encuentro muy divertidas y otras que no. Hay algunas que me incomodan y otras que gozo como en esos años. Pero hoy estoy embarcado en un estilo que es más acorde a lo que soy ahora”, precisó el periodista.

Sobre su cambio a un estilo más familiar, Felipe Avello explicó que sus rutinas fueron derivando de la ironía a algo más familiar y descartó que este estilo sea “fome”.

“Me encanta en la actualidad el humor que hago, creo que el humor blanco y familiar no significa que sea aburrido y simple. Fome, como decimos acá en Chile. Yo creo que se puede hacer un humor de esas características, pero divertido igual”, puntualizó.

En esta línea, el humorista hizo alusión a una anécdota vivida en una presentación que lo hizo plantearse este nuevo giro de comedia que practica.

“¿Por qué cambió el humor? Varios factores, pero recuerdo uno en particular. Yo me presentaba en un teatro de La Florida. Ahí empezó a llegar mucha gente que no me conocía mucho por mi trabajo en el humor. Llegaron señoras con bolsas y algunas familias, me dieron ganas de complacer a ese público y hacerles chistes no tan irónicos, sino que un humor más relajado“, detalló.