Felipe Avello le pide disculpas a Luis Pinto: “Con el afán de hacer reír, me equivoqué”

2 de Enero de 2024

"Con el afán de hacer reír, me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie", aseveró.

Compartir

Felipe Avello está en el centro de la polémica tras las acusaciones realizadas por Luis Pinto, el modelo chileno que fue parte de sus rutinas humorísticas en la década del 2000.

Y es que Pinto es el protagonista de “Giro Transversal”, el documental de César Huispe de Críticas QLS, donde se toca un episodio protagonizado por el humorista.

Esto, ya que Luis Pinto acusó a Felipe Avello de viralizar imágenes íntimas sin su consentimiento en su presentación en el Teatro Alcalá.

“Hubo una cosa muy fea de parte de Felipe, como que él quiso hacer conmigo lo que hizo. Me hizo una grabación que yo salía en el video, yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas. Se ve el poto y la otra cosa que no quería que la vieran”, recordó el modelo, quien alcanzó notoriedad tras su paso por Cara&Sello de Mega.

Ante este revuelo, Felipe Avello dejó ver que se comunicó con Pinto y le pidió disculpas por los hechos.

En sus redes sociales, el comediante aseveró que Luis Pinto “es una persona con la que trabajé hace más de 10 años” y que gracias al documental de Críticas QLS supo “que está en un delicado estado de salud, está enfermo”.

Tras esto, Avello recalcó que “pude hablar con Luis Pinto y les quiero comentar que sí, yo creo que me equivoqué en mi actuar con Luis, al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años”.

“Con el afán de hacer reír, me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin pasar a llevar a nadie. Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja”, argumentó.

“Pero en ese tiempo, en especial con Luis en esa ocasión, no estuve bien al no avisarle. Reitero mis disculpas”, cerró Felipe Avello.