VIDEO – Ex participantes de Gran Hermano reaccionaron a la detención de Sebastián Ramírez

8 de Febrero de 2024

Las dos ex participantes del reality show de Chilevisión se refirieron a lo ocurrido con Ramírez a través de sus redes sociales.

Compartir

La tarde de este miércoles, Carabineros detuvo al ex integrante de Gran Hermano, Sebastián Ramírez, luego de ser acusado de agredir a su pareja.

El chico reality fue aprehendido a eso de las 13:00 horas en Santiago, luego que el conserje del edificio notificara a la policía tras escuchar gritos de una mujer pidiendo ayuda.

Según consignó ADN, Catalina Gaete testificó que Ramírez la sujetó de los brazos y la golpeó en el rostro con el mango de un escobillón. Además, luego de esto, la denunciante fue llevada a un consultorio y a la Posta Central para constatar lesiones.

A raíz de esta situación, dos ex participantes de Gran Hermano se refirieron al tema en sus redes sociales.

Ex participantes de Gran Hermano reaccionan a la detención de Sebastián Ramírez

Una de las que se refirió a la noticia fue Cony Capelli, quien tuvo un romance con Sebastián Ramírez en el encierro que terminó en diciembre de 2023.

“Yo no voy a opinar porque hay cosas que son muy delicadas”, partió diciendo la bailarina, mientras hacía un live en Instagram.

Sin embargo, más tarde entregó un mensaje aunque en ningún momento mencionó al ex chico reality.

“100% apoyo a la mujer, espero que se entienda el mensaje. No puedo hablar de más, para que vamos a dejar la cagá (sic)”,sostuvo Capelli en conversación con sus seguidores.

Finalmente, la ganadora de Gran Hermano afirmó que “hay un límite. Si transgredes la libertad, el espacio, el físico, la emocionalidad del otro, está mal”.

INSTAGRAM.

Por su parte, Viviana Acevedo se tomó un momento para expresarse al respecto, pese a que actualmente se encuentra ayudando a los afectados por el incendio en la Región de Valparaíso.

“¿Porque tan sorprendidos? Era cuestión de tiempo y la verdad me sorprende que no haya sido antes. Díganlo conmigo: no es un niño, es un adulto”, escribió la influencer en X.

Junto con esto, la joven que también tuvo conflicto con Ramírez en el encierro, escribió: “Le mando todas las fuerzas a la chica. ¡La violencia siempre existió nunca desistió, sépanlo!”.