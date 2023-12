VIDEO – Vivi Acevedo recordó insulto homofóbico de Sebastián Ramírez: “Me dolió tanto”

25 de Diciembre de 2023

En ese entonces, la situación generó cientos de denuncias al CNTV y que la producción sancionara al chico reality.

La ex participante de Gran Hermano, Vivi Acevedo, visitó recientemente el podcast The Ellas Show, donde se refirió al insulto homofóbico que recibió de parte de Sebastián Ramírez a fines de octubre en el encierro.

El hecho, en ese entonces, generó cientos de denuncias al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y llevó a que la producción sancionara al chico reality, enviándolo directamente a la placa de eliminación, sin la posibilidad de ser salvado por el líder de la semana.

A varios meses de lo ocurrido, la futbolista reconoció en el programa que también se emite en YouTube que “cuando pasó eso, fui al psicólogo y al fin se sanó esa herida que había tratado. Eso igual me hizo más fuerte”.

Respecto a aquella discusión con Sebastián Ramírez, Vivi Acevedo aseveró que “fue algo que me dolió tanto, sentí tanta rabia (…) quería hacerle daño, pero responderle, entonces igual le dije algo que me arrepiento, y le pedí perdón también“.

Sobre la estadía de Ramírez en “la casa más famosa del mundo”, la ex jugadora aseguró que “no entendíamos por qué no se iba, decíamos tan poco tienen que mostrar de él. La gente lo encuentra chistoso o no ven nada de él. Insoportable“.