VIDEO – El desconsolado llanto de Eskarcita por entrevista de Rubén donde niega abuso

13 de Febrero de 2024

La joven reaccionó a las declaraciones del ex carabinero, quien insistió en su inocencia respecto de la acusación de abuso en su contra.

Compartir

La noche de este lunes 12 de febrero, Scarlette Gálvez, conocida popularmente como Eskarcita, rompió en llanto a través de una serie de videos en su cuenta de Instagram, luego de que en esa jornada fuera publicada una entrevista a Rubén Gutiérrez, a quien acusó de abuso sexual en Gran Hermano.

En la conversación, publicada por el canal de YouTube llamado Hey Social, el ex carabinero insistió en su inocencia con respecto a lo ocurrido con la influencer en la casa más famosa del mundo.

Según expuso Gutiérrez, fue víctima de la edición que hizo la producción del reality show con la intención de perjudicarlo. “Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación”, indicó.

Tras conocerse las declaraciones de Rubén, Eskarcita publicó una serie de videos donde lloró desconsoladamente por la tribuna que le entregaron a su abusador.

“Mídanse con sus palabras de mierda (sic), porque esto no es un juicio social de a quién le quieres creer o no. Yo creo que ninguna mujer, ninguna persona, va a conocer a alguien con la disposición de que la pasen a llevar de esa manera”, dijo la finalista de Gran Hermano.

Agregó también que “tienes el valor de decirlo e igual te van a juzgar, igual no te van a creer (…) me afecta, me afectan sus comentarios, me afecta que sea tema y que donde sea que voy me lo pregunten”.

La canción de Rubén

Eskarcita también se refirió a la canción que lanzará Rubén, en la que hace una clara alusión a la acusación de abuso en su contra, diciendo “yo no fui, ni lo toqué“.

“Dos dedos de frente, es algo delicado como para que tú saques una canción mofándote de eso. ¿Qué mierda tienes en la cabeza?”, cuestionó Gálvez.

“Ya no quiero que me vinculen más al tema de nadie (…) y lo otro, después tienen la sinvergüenzura de decir oh, se mató, se suicidó. Qué raro. ¿Por qué? O sea menos mal soy una persona fuerte, pero ya esta we… en serio te colapsa“, remató.