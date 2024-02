VIDEO – La primera entrevista a Rubén tras su expulsión Gran Hermano que terminaron borrando

12 de Febrero de 2024

El canal de YouTube llamado Hey Social explicó los motivos detrás de esta decisión, a casi 24 horas de la publicación del video.

Durante este lunes se publicó la primera entrevista de Rubén Gutiérrez tras su expulsión de Gran Hermano en septiembre, luego de ser acusado de abuso sexual en contra de Scarlette Gálvez.

El ex carabinero había conversado con el canal de YouTube llamado Hey Social y la habían promocionado durante toda la jornada, pero en horas de la noche la terminaron borrando.

Todo se originó luego de que la influencer, popularmente conocida como Eskarcita, dedicara un duro mensaje a dicho canal a través de Instagram.

“Sabía que en esta industria no habría ningún tipo de empatía, mucho menos lealtad. Que hay personas que harán lo que sea por el morbo de conseguir un par de views. Pero de ahí a estar conmigo y dos semanas después darle pantalla a un abusador me parece de muy mal gusto“, consignó la finalista de Gran Hermano.

INSTAGRAM.

Tras esto, Hey Social publicó un comunicado en el que explicaron que bajaron la entrevista porque “generó un impacto negativo en una persona, lo cual consideramos no refleja el espíritu de nuestro equipo”.

“Queremos expresar nuestras disculpas a las personas que se vieron afectadas“, agregaron.

¿Qué dijo Rubén en la entrevista?

Según reportaron varios medios previo a que la entrevista fuera eliminada de YouTube, en ella Rubén Gutiérrez anunció que está evaluando la posibilidad de presentar acciones legales en contra de Chilevisión por su expulsión de Gran Hermano.

Allí criticó que en el programa “fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación. Soy inocente“, en alusión a la acusación de abuso que pesa en su contra.

Además, acusó que nunca le dieron la oportunidad de defenderse en cámara. “Me dijeron que en noviembre iba a tener el espacio. Llegó diciembre y no pasó nada. Estuve muy grave, fue tanto el impacto que PH (Podemos Hablar) me dijo que hiciera una entrevista y dije que no, porque no estaba en condiciones”, aseveró.

“Tratamos después de hablar, tuvimos varias reuniones pero no se llegó a un acuerdo, por lo que iremos por el ámbito legal, otra vía (…) Va a ser pronto, como corresponde”, remató.