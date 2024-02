VIDEO – Los problemas que han enfrentado los humoristas que se presentarán en Viña 2024

21 de Febrero de 2024

Algunos de los cómicos se han visto expuestos a pifias, e incluso uno de ellos reveló que subirá al escenario con un problema físico.

A pocos días de que comience el Festival de Viña 2024, algunos humoristas que se presentarán en el certamen han revelado que se enfrentaron a complejos episodios previo a su presentación en la Quinta Vergara.

El conocido festival del verano contará con la participación de seis comediantes y, sorprendentemente, tres de ellos han sufrido complicaciones.

Pero habrá que esperar para ver sus rutinas en televisión, ya que el evento se extenderá desde este domingo 25 de febrero hasta el viernes 1 de marzo.

Los humoristas que han sufrido problemas previos a su presentación en Viña 2024

Una de las primeras en sufrir dificultades fue Alison Mandel, quien a finales de enero confirmó que la complicó un problema de salud.

La humorista reveló que tiene una fractura, aunque fue clara al decir que esto no sería impedimento para subirse al escenario del Festival de Viña 2024.

“Estoy con un pequeño problema, le quiero bajar el perfil porque quizás tengo un hueso roto que me está molestando, así que este año se sube con zapatillas”, confirmó la ex participante de El Club de la Comedia a ADN.

Otro comediante que no tuvo una buena previa al Festival de Viña fue Luis Slimming, quien tuvo que sobrellevar las pifias del público mientras se presentaba en Chile Chico, en la Región de Aysén.

Todo esto ocurrió el pasado viernes 26 de enero en el marco del Festival de la Voz, onde se pudo ver que a los asistentes del lugar no los convenció su rutina. Incluso en un video compartido en redes sociales, se ve al humorista siendo abucheado por los espectadores.

Sobre esto, el también llamado Don Comedia comentó: “Saliendo de mi zona de confort. Así me preparo. Tratando de llegar a otros públicos y, en esa búsqueda, pasan esas cosas, pero para eso mismo fui, para aprender”.

Por otro lado, la actriz y comediante, Javiera Contador vivió una situación similar durante un show en Coihueco, en la Región del Ñuble.

En este caso, las pifias no le permitieron completar su rutina, algo que provocó la frustración y tristeza de la comediante a sólo días de estar en la Quinta Vergara.

“Como nunca me había pasado no lo manejé bien, me puse muy nerviosa y seguro que me puse muy fome porque no quería estar ahí. Fue durísimo, lo pasé super mal”, explicó Contador en Cooperativa.

En la misma línea, la humorista afirmó que “es parte de este oficio y hay que aprender a sumarlo como una experiencia”. Sin embargo, también reveló cómo se sintió en el momento: “Quedé llorando y ahí uno empieza a desconfiar del material que tienes”.