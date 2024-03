VIDEO – El abuso sexual que sufrió Drake Bell mientras trabajó en Nickelodeon

6 de Marzo de 2024

El testimonio del actor se podrá ver completo a través de una serie documental, en la que se revelarán oscuros secretos detrás de famosos shows televisivos de los 90 y 2000.

Compartir

El actor y cantante Drake Bell, famoso por su papel en la serie Drake y Josh, reveló que sufrió abuso sexual cuando era menor de edad, mientras trabajaba en Nickelodeon.

Según dio a conocer el intérprete de 37 años, esta situación fue protagonizada por Brian Peck, un ex funcionario y entrenador de diálogos de la casa televisiva.

La acusación la dio a conocer en un documental dirigido por Investigation Discovery llamado Silencio en el Set: El Lado Oscuro de la Televisión Infantil (Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV), una serie documental de cuatro partes que se enfoca en mostrar las tóxicas condiciones laborales que existían detrás de conocidos programas infantiles en los años 1990 y 2000.

Drake Bell y su denuncia sobre abuso sexual

La producción audiovisual narrará desgarradoras experiencias de actores adolescentes en la industria televisiva de los Estados Unidos, especialmente en producciones de Nickelodeon.

Allí se podrá ver la participación de Drake Bell, quien revela el lamentable episodio de abuso sexual que vivió mientras grababa la famosa serie infantil Drake y Josh.

Dentro de su testimonio, el actor recordó que tenía 15 años cuando Brian Peck se aprovechó de él. Un sujeto que años más tarde recibió varias condenas por delitos del mismo tipo.

Además, tal como se puede ver en el adelanto del documental, Drake fue un personaje crucial en el caso contra Peck, ya que su testimonio se mantuvo bajo el anonimato por más de 20 años.

Por otro lado, en 2003, el trabajador no negó haber atacado sexualmente a diferentes menores de 14, 15 y 16 años. Sin embargo, no evitó ser incluido en el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Estados Unidos.

¿Cuándo se podrá ver el testimonio de Drake Bell?

El documental Silencio en el Set: El Lado Oscuro de la Televisión Infantil, estrenará sus dos primeros capítulos el próximo 17 de marzo en la plataforma MAX.

Mientras que los dos últimos episodios, se publicarán en la misma aplicación al día siguiente, el lunes 18 de marzo.

Esta es una producción en la que no solo se espera destapar la experiencia de Drake Bell y otros, sino que también busca incitar a la reflexión sobre la protección de menores en la industria del entretenimiento.