VIDEOS – House of the Dragon: lanzan doble tráiler y revelan fecha de estreno de segunda temporada

21 de Marzo de 2024

El spin-off de Game of Thrones se estrenará durante 2024, y sus impactantes avances revelan la perspectiva de cada bando.

La plataforma MAX, anunció la fecha de estreno en la que estará disponible la segunda temporada de la serie House of the Dragon. Pero esto no es todo, ya que también compartieron un doble tráiler, en el que se pueden ver impactantes escenas que anticipan un fuerte enfrentamiento entre sus protagonistas.

El adelanto que reveló el servicio de streaming, muestra el intenso escenario en el que se desarrollará esta nueva entrega del universo creado por el novelista George R.R Martin, entre conflictos y alianzas.

Pero los avances del spin-off de Game of Thrones son bastante peculiares. Esto, ya que en cada uno hacen elegir un bando: o los Negros (Rhaenyra y Daemon Targaryen) o los Verdes (Alicent Hightower y sus hijos, Aegon y Aemond).

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

¡Atención fanáticos! House of the Dragon se estrenará el próximo 16 de junio de 2024 en el catálogo de MAX. Mientras que en esta temporada veremos cómo Daemon y Rhaenyra levantarán las armas contra su propia familia por el Trono de Hierro.

Por otro lado, ya se sabe que la segunda entrega contará con un total de ocho capítulos y que no contará con saltos temporales tan notorios, como sí pasaba al principio de la primera temporada. Finalmente, se confirmó que los episodios de la serie serán transmitidos semanalmente.