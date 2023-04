Quién es Drake Bell, el actor que fue reportado como desaparecido

13 de Abril de 2023

Drake Bell fue visto por última vez este miércoles en Florida y se teme por su seguridad.

Jared Drake Bell, actor estadounidense, fue declarado como desaparecido por la policía de Daytona Beach, Florida, y aseguraron temer por su seguridad.

Según informó el portal TMZ, quien fuera el protagonista de la serie Drake & Josh de Nickelodon fue visto por última vez manejando un auto gris BMW, cerca de la secundaria Mainland.

A través de Facebook, la policía consignaron que “los oficiales están buscando a Jared Bell, fecha de nacimiento 27/06/1986“.

“Debería viajar en un BMW gris 2022 y su última ubicación conocida es potencialmente el área de secundaria Mainland el 12/4/2023 justo antes de las 21:00 horas. Se le considera desaparecido y en peligro”, agregaron.

Ante la posibilidad de que fuera una broma, precisaron que “para aquellos que preguntan, esta es una publicación legítima del Departamento de Policía de Daytona Beach. Si tiene alguna información, comuníquese con el detective Jayson Wallace“.

La carrera y las polémicas de Drake Bell

Drake Bell saltó a la fama gracias al protagónico que consiguió en la serie Drake & Josh junto al actor Josh Peck, quienes dieron vida a dos hermanastros que vive juntos luego de que sus padres se casaran.

También fue parte de diversas películas como Yours, Mine and Ours y la parodia Superhero Movie, además de la comedia College.

En los últimos años estuvo dedicado a la música, arte que comenzó a practicar desde muy pequeño y que también desempeñó mientras fue parte de la cadena Nickelodeon.

Pero Drake Bell también se ha visto envuelto en diversas polémicas. La primera de ellas ocurrió en 2005 cuando se vio involucrado en un accidente automovilístico, donde llegó a someterse a una cirugía plástica para reconstruir su rostro.

En 2016 debió cumplir una condena de 96 horas en prisión luego de que la Policía de Los Ángeles lo sorprendiera conduciendo en estado de ebriedad. En 2021 se declaró culpable del delito de abuso de menor de edad y un delito menor de difundir material perjudicial para menores.

A fines del año pasado, Drake Bell fue sorprendido inhalando una sustancia ilícita en su auto, mientras estaba con su pequeño hijo en el asiento trasero, por lo que ingresaría a un centro de rehabilitación.