A solo 21 kilómetros de Santiago: Viña Don Melchor ingresa al turismo de lujo

La filial de Viña Concha y Toro inauguró la Experiencia Don Melchor en la Casona ubicada en Pirque, abriendo este lugar histórico a una oferta turística del más alto nivel.

A tan solo 21 kilómetros de Santiago, la Viña Don Melchor inauguró una oferta turística de lujo. Se trata de Experiencia Don Melchor que ofrece cinco opciones de experiencias para conocer los orígenes y el delicado proceso detrás de uno de los grandes vinos del mundo.

Esta filial del holding Viña Concha y Toro, abre las puertas de la histórica Casona de Pirque, edificación que data de 1870 y fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1971.

Las distintas propuestas turísticas de Don Melchor permiten desde degustar diferentes cosechas, recorrer la Casona, disfrutar de una experiencia gastronómica de lujo y hasta crear su propio vino.

Cinco opciones turísticas

Collector’s Experience

Esta experiencia permitirá a los visitantes conocer el proceso que existe detrás de cada botella, junto a un tour privado por los jardines, la bodega y el interior de la Casona de Pirque.

También degustarán de manera exclusiva la última cosecha de Don Melchor, una selección de tres de las parcelas del terroir de Puente Alto que dan origen al vino ícono y una mezcla de estas 3 parcelas.

Además, podrán conocer la Sala de Colección Don Melchor, con todas las cosechas desde su primera añada en 1987 a la fecha, disponibles para la venta.

Don Melchor Winemaking Experience

Esta propuesta permitirá a las personas crear su propia mezcla de vino, a través de la degustación y selección de cada una de las siete parcelas del viñedo Don Melchor, para lograr un vino que sea el reflejo y la mejor expresión del terroir de Puente Alto, liderada por los sommeliers de la viña.

Al igual, podrán visitar la Casona de Pirque y la histórica bodega de guarda en la que Don Melchor envejece en barricas de roble francés.

Finalmente, tendrán el desafío de realizar su propia mezcla de Don Melchor, intentando acercarse lo más posible, en vista, aroma y sabor, a la esencia de Puente Alto, el terroir de origen del Cabernet Sauvignon ícono.

Almuerzo en Casona

Esta opción entrega una experiencia gastronómica única, donde la excelencia y calidad se unen para entregar un momento personalizado con un perfecto menú de tres tiempos diseñado por los chefs para maridar a la perfección los mejores vinos de Don Melchor.

Don Melchor – Kenoz

Esta propuesta entrega una experiencia gastronómica de cinco tiempos, maridados con distintos vinos Don Melchor y Amelia, y caviar Kenoz, ambos productos nacionales de excelencia y reconocidos por su calidad.

Don Melchor nace en el terroir de Puente Alto, en el valle del Alto Maipo, y Kenoz tiene su origen en Parral, beneficiándose ambos de la generosa influencia de la cordillera de los Andes.

Esta combinación de sabores invita a disfrutar de una extraordinaria y fina experiencia en el paladar, que eleva el sentido del gusto a su máxima expresión.

Don Melchor TOP 100 Vertical Tasting

Esta opción ofrece una cata vertical de seis icónicas cosechas de Don Melchor (1988, 1993, 2003, 2014, 2018 y 2021), que han sido parte del listado Top 100 de la prestigiosa revista especializada norteamericana, Wine Spectator, y ampliamente reconocidas por el destacado crítico de vinos James Suckling.

Esta experiencia también permite conocer la Casona de Pirque y la bodega de guarda, así como la Sala de Colección.

Todas las experiencias pueden ser agendadas de lunes a sábado, entre 10 y 15 horas, a través de la página web de la viña, sección Experiencias.

Sobre la Casona de Pirque

La Casona de Pirque fue la residencia de verano de Melchor de Concha y Toro y su familia, los fundadores de Viña Concha y Toro en 1883. Ésta ha sido mantenida siguiendo el estilo original de esta edificación.

La casona está emplazada en el sector más elevado del terreno, lo que permite una vista privilegiada a los viñedos, a los bellos jardines en los que confluyen el estilo clásico francés con la jardinería inglesa y a la majestuosa Cordillera de los Andes.

El parque fue realizado por el paisajista francés Guillaume Renner, quien se encontraba en Chile para embellecer diferentes sitios de la capital, en conmemoración del centenario del país, como el cerro San Cristóbal y Parque Cousiño, actual Parque O’Higgins.

Reconocimientos de Don Melchor

Esta viña filial de Concha y Toro es la responsable de producir el Cabernet Sauvignon ícono Don Melchor y actualmente se encuentra disponible en los mercados con su cosecha 2020, con la que logró erigirse como el único vino chileno en clasificar en los “Best of the Best Wines of the World” de Robb Report, la más prestigiosa publicación del mercado de lujo global.

“Luego de más de 30 años, Don Melchor ha alcanzado un sólido posicionamiento que le permite afrontar nuevos desafíos, apoyándose en su madurez y capacidad de expresar su propia identidad”, dijo el gerente general de Viña Don Melchor, Enrique Tirado.

Recientemente liberó su cosecha 2021, la número 35 de su portfolio, con la cual ha sido igualmente merecedor de destacados reconocimientos, como los 96 puntos obtenidos en Wine Spectator -el puntaje más alto que este medio ha entregado a un Cabernet Sauvignon chileno y que ha sido otorgado en cinco ocasiones a Don Melchor-, y excelentes 99 puntos atribuidos por James Suckling.

Además, la cosecha de 2018 obtuvo los 100 puntos, alcanzando así el puntaje perfecto por este mismo crítico especializado. De esta manera, se evidencia una vez más el notable equilibrio entre la expresión del viñedo y la fineza tan propia del terroir de Puente Alto.