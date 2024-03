“No sabía que hacer”: Kenita Larraín reveló desconocido e incómodo detalle sobre su relación con Luis Miguel

16 de Marzo de 2024

María Eugenia Larraín confesó un incómodo momento que vivió en medio de una cena romántica con el Sol de México.

María Eugenia Larraín, más conocida como Kenita Larraín se refirió a la relación que tuvo con el reconocido cantante mexicano Luis Miguel. En el programa de CHV, Podemos Hablar, la figura farandulera entregó un detalle inédito sobre su romance con el mencionado artista enfrente de los invitados con los que contó el espacio.

En el reciente capítulo, estuvo presente Daniella Campos, Willy Sabor y el hombre detrás del personaje de Ruperto, Cristián Henríquez.

Bajo este contexto, el conductor Julio César Rodríguez preguntó quién de los invitados ha tenido que fingir en algún momento con su pareja. Ante esto, Kenita Larraín se levantó de su silla para relatar su experiencia.

La incómoda cita romántica entre Kenita Larraín y Luis Miguel

De acuerdo a lo que comentó en Podemos Hablar, un día Luis Miguel la invitó a su yate para salir de viaje, en el cual navegaron por diferentes lugares. En uno de ellos, el cantante le había preparado como sorpresa una lujosa cena de langostas. Sin embargo, no consignó que María Eugenia Larraín era vegetariana.

En este sentido, expuso: “Él por ser lindo conmigo me sirve mucha langosta, y yo no sabía qué hacer. Era cómo trágame tierra. Además, yo soy vegetariana entonces tengo temas, y la verdad es que me comí la langosta obligada, por no decir que no me gustaba”, confesó.

Sumado a ello, relató que Luis Miguel en diversas ocasiones le consultaba si le gustaba cómo estaba su preparación, generando más incomodidad a la modelo, quien sostuvo que lo único que le respondía era que la langosta tenía un gran tamaño.