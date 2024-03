Daniella Campos y Kenita Larraín culpan a Zamorano de su quiebre por más de 20 años

15 de Marzo de 2024

“Seamos transparentes, a ella le hablaba mal Iván de mí y a mí hablaba mal Iván de Daniella”, disparó Kenita Larraín.

Daniella Campos y María Eugenia Larraín, más conocida como Kenita Larraín, compartieron set en Podemos Hablar de CHV para referirse al mediático quiebre de su amistad, apuntando responsable de ello a Iván Zamorano.

Al respecto, las figuras de farándula detallaron cómo su trabajo en Sígueme de TV+ les permitió retomar la relación como amigas, a partir de un encuentro fortuito entre ambas en el estacionamiento.

“Ese día, yo llegué llorando al programa, llegué con un tema personal y la primera persona que se paró fue la María Eugenia. Fue súper heavy porque fue la primera que vio. Yo entré con lentes y se me salió un lagrimón debajo del lente, ella se para y muy amorosamente pescó su celular, me lo fue a dejar, yo me metí a camarín y ella fue a dejar su celular y me dijo ‘cuando estés tranquila hablamos’. Y me dejó con una música súper relajante y me dejó con una tarjetita de ella, que era una tarjeta cuántica, para que me calmará”, confidenció Daniella Campos en CHV.

Por su parte, Kenita Larraín hizo mención a los momentos que las llevaron a distanciarse en el pasado, apuntando que “cada una desde su vereda, tenía su historia, su versión de la historia, entonces yo sentía que, si ella se sentía traicionada, porque según yo no, porque yo la llamé, porque yo no lo sentí así. Traté de empatizar. Y ese fue el abrazo verdadero donde ambas pudimos empatizar una con la otra y como que pudimos hablar desde otro lugar”.

Sus relaciones con Zamorano: el origen del quiebre

Daniella Campos habló sobre cómo la relación con Iván Zamorano con Kenita Larraín afectó su amistad, expresando que “yo me sentí traicionada, en muchas cosas, que no las pude aclarar hasta ahora después de 20 años. Yo no sabía la cantidad de cosas que hoy día he podido conversar con María Eugenia y que nos metían en la cabeza”.

En esta línea, Larraín agregó que “yo pensé que el enojo de Daniella era porque estaba saliendo con Iván durante los últimos 20 años, entonces esta conversación que hemos tenido estos días ha sido súper reveladora, para mí es impactante y sorprendente porque me di cuenta de que su enojo no era por eso”.

“Seamos transparentes, a ella le hablaba mal Iván de mí y a mí hablaba mal Iván de Daniella”, disparó la ahora numeróloga.

Ante esto, Campos precisó que “Iván y los cercanos también, porque allí había un correo de brujas bastante grande en ese tiempo, no sé si recuerdan. Ellos estaban bastante rodeados de gente, nosotras no teníamos ninguna relación, ni amigos en común, nada. Era verdad y era verdad”.

“Si Iván hubiera sabido el daño que me causó, quizás no lo hubiera hecho, pero para mí desde el 2004 hasta hace unos poquitos años atrás, fueron una cantidad de denostaciones, de inventos, se decía cualquier cosa, de alguna forma me descalificaban continuamente y fue súper duro para mí. Siempre he hablado que me gustaría encontrarme con él y poder solucionar las cosas y no pensaba que en el fondo él ha tratado de dejarme a mí como la mala y él el bueno. Eso me duele porque me acabo de enterar”, sentenció Larraín.