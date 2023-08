VIDEO – “La mosquita muerta”: Daniella Campos arremete contra Kenita Larraín y la acusó de ser infiel a Iván Zamorano

11 de Agosto de 2023

La ex Miss Mundo Chile aseguró sentirse traicionada por Larraín por su relación con el ex futbolista y la emplazó a revelar con quien lo engañó.

Compartir

Daniella Campos fue una de las protagonistas del último e intenso capítulo de El Purgatorio, donde también se refirió a su ex amiga, Kenita Larraín, y abordó la separación que tuvo con Iván Zamorano durante la década del 2000.

En la instancia, la ex Miss Mundo Chile recordó su antigua amistad con la ahora numeróloga y explicó los motivos que la llevaron a sentirse traicionada por ella.

En esa línea, Campos confesó lo difícil que fue asimilar que su ex pareja comenzara un relación con Larraín, quien en esa época era una de sus amigas más cercanas.

“Sentí traición, nosotras éramos amigas. Si supieras la cantidad de cosas que ella me decía sobre él (…) Y después verla con él me hacía pensar que no le creo nada, y hasta el día de hoy no le creo nada. Siempre fue la mosquita muerta, y era más brava”, dijo desahogándose.

Incluso, Daniella Campos reconoció que hasta el día de hoy no es capaz de perdonar a Kenita Larraín por lo que hizo.

El quiebre de Kenita Larraín e Iván Zamorano

Fue en 2004 que la ex reina del Festival de Viña e Iván Zamorano tenían todo listo para dar el sí y sellar su compromiso. Sin embargo, a pocas horas del matrimonio, sorprendieron a todos anunciando que el enlace no se llevaría a cabo.

Ignacio Gutiérrez, casi al cierre del programa, le preguntó directamente a Daniella Campos si es que conocía la razón por la cual Kenita Larraín no se casó con el ex futbolista.

“Hubo varias cosas que pasaron ahí, pero el principal motivo, yo creo que fue la infidelidad”, aseguró la invitada.

Al ser consultada sobre quién le había sido infiel a quién, la periodista respondió clara y tajante: “La mosquita muerta“.

Incluso, le extendió una invitación: “La dejo emplazada a que ella conteste con quién. Que cuente sobre las fotos”, cerró Campos.