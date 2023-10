¿Culpable o no?: Luis Miguel enfrenta demanda por pensión alimenticia

3 de Octubre de 2023

El abogado de Aracely Arámbula a que el aseguró que el artista lleva cuatro años sin pagar.

El cantante Luis Miguel enfrenta una demanda por pensión alimenticia presentada por su ex pareja, Aracely Arámbula. Esto, luego que la actriz y madre de dos hijos junto al conocido Sol de México, lo acusara de no recibir ayuda económica.

A raíz de esto, medios mexicanos informaron que el intérprete de La incondicional y Hasta que me olvides actualmente tiene pendiente una disputa legal con quien fue su esposa.

“Efectivamente, el señor Gallego Basteri es un deudor alimentario porque no ha pagado desde diciembre del 2019”, explicó el abogado de la actriz, Guillermo Pous al medio azteca El Universal.

La demanda se presentó en julio pasado, donde a Luis Miguel se le exige “el pago, actual y atrasado, de la pensión alimenticia; es decir, todo lo que involucra para cubrir los gastos y manutención de los menores”.

Documento que defiende a Luis Miguel

Pese a lo anterior, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México emitió un documento el pasado 24 de septiembre en el que se establece que el cantante no enfrenta cargos relacionados con sus responsabilidades parentales.

Por su parte, el abogado de Aracely Arámbula confirmó la existencia del documento y señaló que el texto se interpretó de manera desactualizada.

“Si bien es un documento real y es un documento cuya fecha es actual, no refleja la situación del momento, porque el señor sí lo es (deudor), simplemente todavía no se da la indicación que esté inscrito en este registro”, afirmó Guillermo Pous, asegurando que no desistirán con la demanda.