VIDEO – “Callé por mucho tiempo”: Kenita Larraín se sinceró sobre su quiebre con Iván Zamorano

18 de Agosto de 2023

La numeróloga explicó en detalle las razones de su ruptura y le respondió a Daniella Campos tras acusarla de haber sido infiel.

Este jueves una de las invitadas del nuevo episodio de El Purgatorio, fue María Eugenia Larraín, más conocida como Kenita, quien se refirió a su polémico quiebre con Iván Zamorano en 2004.

Esto, luego que Daniella Campos, en el capítulo anterior, asegurara que el término fue por una infidelidad, tratando incluso a la numeróloga de “mosquita muerta”.

El animador Ignacio Gutiérrez le mostró el primer titular a Kenita Larraín, en relación a lo que afirmó la ex Miss Mundo Chile el jueves pasado en el estelar de Canal 13. Allí le mostraron los dichos que afirmaban una infidelidad de ella como causa del fin de su relación con el ex futbolista.

“Yo confío en que Daniella tiene recursos y luz propia para buscar algo que le guste y la haga feliz, y no estar recurriendo a descalificar al resto. Ella dice cosas que faltan a la verdad y que no tiene cómo saber porque nunca fue cercana”, respondió la ex modelo de 49 años.

“No hubo infidelidad de ninguno de los dos”, aseguró tajante la numeróloga.

Kenita Larraín y los motivos de su quiebre con Zamorano

En ese momento, Kenita Larraín apuntó a que el quiebre con Iván Zamorano se debió a situaciones mucho más complicadas que una infidelidad.

“Estábamos mal de antes. Cuando se acercaba la fecha fueron momentos complejos. Terminamos muchas veces y volvíamos porque había mucha presión”, confesó la invitada a El Purgatorio, agregando que todo explotó una semana antes de la esperada ceremonia.

CANAL 13.

“Peleamos un día sábado, una semana antes del matrimonio, y los dos decidimos terminar la relación. No me sentía amada, sentí que no me querían, no sentía que me estaban tratando bien”, reveló.

Luego de tomar esta decisión, Kenita Larraín contó que se fue a España ya que Iván Zamorano quedó de cancelar el vínculo, pero no lo hizo. “Entonces mi mamá me llamó y me dijo que tenía que venir a dar la cara, porque aquí nadie había suspendido nada”, aseguró.

Sobre las especulaciones sobre violencia en la relación, la ex modelo respondió: “No la descarto, pero cuando digo que no me trataban bien… Bueno pasaron muchas cosas ahí. Yo siento que aprendí, porque quizás me amaba poco… Eso me llevó permitir cosas que no debí haber permitido que pasaran”.

Para cerrar su intervención reveló: “Callé por mucho tiempo, para mí esto es una liberación (…) Hoy tengo una hija y no me gustaría que a ella la traten mal y pase por lo que yo pasé”.