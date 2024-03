VIDEO – Quiet on Set: Dan Schneider responde a acusaciones de acoso y abuso en Nickelodeon

21 de Marzo de 2024

El ex productor de televisión pidió disculpas y confirmó haber visto el documental en el que testificaron varios actores.

El productor de televisión Dan Schneider finalmente habló sobre las acusaciones de acoso y abuso sexual en su contra mientras trabajaba en Nickelodeon, donde fue responsable de exitosos shows como Zoey 101, Kenan & Kel, El Show de Amanda, Drake & Josh, iCarly, Victorious y Sam & Cat.

El guionista estadounidense se refirió a estos sucesos, luego que se estrenara el documental Quiet on Set: The Dark Side Of Kids TV (Silencio en el Set: El Lado Oscuro de los Niños en TV), una producción en la que varios actores denunciaron abuso infantil.

Uno de testimonios que se recoge es el de Drake Bell, un conocido intérprete que alcanzó gran popularidad por ser protagonista en la serie Drake & Josh. Sin embargo, él no fue el único, ya que varios colegas apuntaron a algunos trabajadores del canal, de ser autores de acciones y comentarios inapropiados fuera del set.

La respuesta y disculpas de Dan Schneider

El actor Bobby Bowman, quien es conocido por interpretar al vendedor de batidos en iCarly, invitó a su programa de YouTube a Dan Schneider.

Durante la entrevista, el creador de las famosas series agradeció por el espacio para hablar, refiriéndose a que fue “muy difícil” ver el documental Quiet on Set.

Junto con esto, el guionista estadounidense expresó arrepentimiento por sus “comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos”. En esta misma línea, afirmó que “definitivamente, le debo a algunas personas una disculpa bastante fuertes”.

Una de las acusaciones fue sobre su costumbre de pedirle masajes a algunos de los jóvenes en el set. Entre ellos, Amanda Bynes, quien en ese entonces solo tenía 14 años.

En este punto, el productor se disculpó diciendo “estuvo mal que haya puesto a alguien en esa posición. Fue un error. No lo haría hoy. Estoy avergonzado de lo que hice. Me disculpo con todos aquellos a quienes puse en esa situación”.

Por último, Schneider se refirió a los chistes de doble sentido que acusaron algunos de los intérpretes en el documental, asumiendo su responsabilidad. “El hecho de que participé en eso, especialmente cuando salía de la habitación, me avergüenza. No debería haberlo hecho”, manifestó.