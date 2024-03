“Estoy cuesta abajo”: los serios problemas de salud que enfrenta Liam Gallagher

26 de Marzo de 2024

El artista actualmente lucha contra una enfermedad autoinmune, varios problemas de salud y debió someterse a una importante operación.

El ex vocalista de Oasis, Liam Gallagher, actualizó el complejo panorama que enfrenta su salud luego de años de excesos, bebiendo alcohol y consumiendo drogas.

A raíz de lo anterior, el cantante de 51 años confesó que inició una rutina para mejorar y cambiar radicalmente su estilo de vida.

“Tienes que deshacer todo el mal trabajo que has hecho al perder la cabeza y todo eso. Es hora de deshacerlo todo ahora y volver a la realidad. Todas esas cosas que pensabas que eran geniales al principio… Es hora de recuperar la salud”, afirmó el artista a The Sun.

En esa misma línea, el músico decidió compartir abiertamente información sobre sus problemas de salud, su lucha con una enfermedad autoinmune, e incluso sobre su importante operación en 2023.

Los problemas de salud

En 2017, Liam Gallagher fue diagnosticado con Hashimoto, una enfermedad autoinmune que afecta gravemente a la glándula tiroides. Además, este es un padecimiento que no solo ha afectado sus movimientos, sino que también es una condición que inflama sus cuerdas vocales.

Luego de este diagnóstico, el artista detrás de una de las bandas más destacadas de los 90’s, reveló que se encuentra batallando contra la psoriasis y artritis.

Incluso, durante febrero de 2023, Gallagher debió someterse a una operación de cadera luego que la artritis le provocara un dolor severo en las articulaciones.

“Mis caderas están jodidas. Tengo artritis, grave. Fui a que me examinaran y mis huesos están machacados”, confesó en MoJo Magazine en 2022.

Por otro lado, Liam Gallagher sostuvo a The Sun que está luchando para prolongar su vida y contrarrestar sus malestares, pero confesó que esto no ha estado exento de problemas. “A medida que envejeces, la vida es preciosa, ¿sabes a qué me refiero? Soy un tipo bastante despreocupado”, afirmó.

“Me encanta levantarme temprano por la mañana. Pero definitivamente estoy en cuesta abajo. Pero todos vamos a morir, ¿no? Tengo psoriasis, así que obviamente me la había estado rascando durante el día y había pequeños puntos blancos y esa mierda”, manifestó el cantante.