VIDEO – Deberá pagar multa: Naya Fácil anuncia que no ingresará a ¿Ganar o Servir?

27 de Marzo de 2024

La influencer se sinceró en redes sociales, y si hace efectiva su renuncia al programa podría arriesgar una millonaria multa.

Naya Fácil volvió hacer noticia luego de cuestionar su ingreso al reality ¿Ganar o Servir?, a través de varios videos en sus redes sociales.

Pese a que la influencer fue la primera confirmada del nuevo programa de Canal 13, todo indica que no será parte del proyecto. Así lo reveló la misma joven de 26 años, informando que la decisión ya estaría tomada, y habría optado por priorizar su salud mental.

“Esta semana he estado full con cosas y no me siento feliz con lo que estoy haciendo y eso está mal. Siempre he llevado como mi estilo de vida feliz y cuando no me siento cómoda con lo que estoy haciendo quiero puro escapar”, reflexionó.

“Uno de mis peores errores fue firmar un contrato para la tele, me tiene mal psicológicamente. Realmente estoy mal, estoy agotada de todo (…) No sé en qué momento pensé que meterme a la tele sería una buena oportunidad”, afirmó Naya Fácil.

Más tarde, la influencer publicó un video en el que escribió: “Yo me bajo, se acabó”. Allí, manifestó: “Esta va a ser la caga… más grande que voy hacer en mi vida, pero me da igual, prefiero priorizarme. Estar en mi casa, en mi cama, con mis perritos, con mi hermana y tener contacto siempre con ella. ¿No saber en meses de mi familia y de puro gusto? Noo…”.

Finalmente, Naya reveló que está contra el tiempo para formalizar su decisión: “Tengo el pasaje el sábado y tengo que dejar todo listo mi vida afuera como si me fuera a vivir a otro país… me tiene más estresada que la mier…”.

Las consecuencias que podría tener la renuncia de Naya Fácil en ¿Ganar o Servir?

Si Naya Fácil finalmente hace oficial su renuncia al reality ¿Ganar o Servir?, podría arriesgar una multa que estaría aproximadamente cercana a los 30 millones de pesos. Todo esto, estaría en el contrato que la influencer firmó con el canal.

Sin embargo, la creadora de contenido aclaró que esto no sería un impedimento para ella: “Prefiero pagar una multa y priorizar mi salud mental. Yo realmente no estoy bien, estoy cada vez más inestable y eso me preocupa”.

Por su parte, Canal 13 tras ser consultado por EL DÍNAMO, aseguran que momentáneamente no se referirán al tema. De esta manera, habrá que esperar para saber si la participante concretó su salida o si podremos verla en el reality que comienza en abril.