VIDEO – El primer acercamiento de Oriana y Gala en ¿Ganar o Servir?

25 de Abril de 2024

Pese a las diferencias que tienen, por primera vez ambas se sentaron a conversar sin llegar a discutir.

En el cuarto capítulo de ¿Ganar o Servir? pudimos ver el primer acercamiento de Oriana Marzoli y Gala Caldirola, quienes mantienen una enemistad de años. Incluso, al llegar al encierro se recibieron con una fuerte discusión.

Fue en la mesa de los Señores donde ambas hablaron con sinceridad de su conflicto. “Tú tienes una personalidad muy intensa, tirando para la negatividad y toxicidad“, opinó la ex pareja de Mauricio Isla sobre la chica reality.

Por su parte, Marzoli aseguró que “yo me había enfadado contigo porque no me gustaba que le sacaras granitos a mi novio. No me gusta que mi amiga se siente en las piernas de mi novio”, palabras que Caldirola reconoció.

Hacia el final de la conversación, Gala le confesó a Oriana en ¿Ganar o Servir? que en parte se involucró con Luis Mateucci en ¿Volverías Con Tu Ex? para hacerle daño, porque estaba enojada con ella.

Por su parte, la nacida en Venezuela reconoció que es demasiado celosa. “Tengo que trabajar mis celos“, indicó.

La pelea de Gala y Oriana

Durante el primer capítulo de ¿Ganar o Servir?, Oriana Marzoli y Gala Caldirola, apenas se vieron, comenzaron a discutir.

Esto, debido a que la española le había advertido a Fran Maira que no se juntara con la chica reality, porque sino iba a terminar “funada”.

“Eres mala y falsa. Yo pensaba sinceramente que habías madurado. No intentes ir de buenas si le has pedido a Fran que no me hable. Le has dicho que no fuese amiga mía porque la iban a funar en Chile”, le disparó Marzoli a Caldirola, quien intentaba bajarle el tono a la discusión.