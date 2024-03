Quién es Naya Fácil, la influencer que se reinventó

29 de Febrero de 2024

La influencer fue coronada como la nueva embajadora del Festival de Viña del Mar 2024.

Nayadeth Neculhueque, conocida popularmente como Naya Fácil, fue coronada este jueves como la nueva embajadora del Festival de Viña del Mar 2024.

La influencer se destaca no solo por publicar su vida entera a través de redes sociales como Instagram o TikTok, sino que en las últimas semanas fue celebrada por sus seguidores, a quienes llama Facilines, por la gran cantidad de ayuda que logró recolectar en cosa de horas para los damnificados por los incendios en la Región de Valparaíso.

Lo cierto es que esta joven, quien siempre se ha demostrado como una mujer que vive la vida con una sonrisa en su rostro, ha sido un claro ejemplo de cómo a punta de esfuerzo logró irse superando y llevar la vida que tiene actualmente.

Pero la vida de Naya Fácil no siempre fue color de rosa, como su auto. Hace unos años concedió una entrevista al portal Pousta, donde dio cuenta de la difícil infancia que vivió en el sur de Chile. “Yo me mentalicé: quería plata. Mi sueño era tener una casa linda, mía, no tenía tiempo que perder, tenía que salir de ahí”, dijo en esa oportunidad.

En dicha conversación, reveló que antes de llegar a Santiago, vivió una vida donde “hubo mucha violencia y maltrato”.

“Me pegaban mucho. Me hice pipí en la cama hasta los 15 años, nunca supe por qué, y por eso me pegaban con el cinturón hasta dejarme tiritando de dolor. Esas son cosas que a veces quisiera olvidar”, contó.

Incluso llegó a vivir abusos por parte de su propio padre. “Mi mamá me preguntó muchas veces si yo estaba bien, me decía que me encontraba extraña, yo no decía nada. Callé“, reconoció.

De dónde viene su popularidad

Naya Fácil poco a poco comenzó a instalar su nombre como una figura de las redes sociales varios años atrás, cuando reconoció ser una trabajadora sexual. Si bien durante mucho tiempo intentó mantener su identidad bajo reserva, no fue hasta que los videos que vendía comenzaron a viralizarse.

“Es un trabajo que te minoriza mucho. Te hacen sentir que sólo sirves para eso. Hay hombres que te dicen así nadie te va a querer, por eso no he tenido una pareja seria nunca”, dijo.

Aún así, su base de seguidores fue creciendo y era conocida por aceptar diversos desafíos a cambio de dinero como, por ejemplo, desnudarse en una iglesia.

Sin embargo, poco a poco fue dejando este tipo de actividades atrás y gracias a la gran cantidad de seguidores con los que contaba, a pesar de que varias veces cerraron sus cuentas, comenzó a monetizar su alta presencia en plataformas digitales.

Actualmente en Instagram, por ejemplo, tiene 2,2 millones de seguidores y en una ocasión aseguró que ganaba por día unos cinco millones de pesos, lo que equivale a 35 millones semanales y alrededor de 150 millones al mes.

“Ahora trabajo con mis redes sociales. Y me dicen: ¿Y qué haces en tus redes sociales?. Nada, les digo, que muestro mi día a día, la realidad de alguien a la gente“, dijo en una entrevista a La Cuarta.

Gracias a esto, Naya Fácil ha logrado comprar su casa, con dinero en efectivo, y mejorar la vida de su hermana, una de las pocas integrantes de su familia con quien aún mantiene contacto.

Este jueves, la influencer logró convertirse en Embajadora del Festival de Viña del Mar 2024, coronando lo que es su mejor momento, pese a otras polémicas como el casi portonazo que sufrió hace unas semanas.