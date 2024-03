VIDEO – Arturo Longton se dejó perder ante Shirley y fue eliminado por segunda vez de Tierra Brava

28 de Marzo de 2024

Pese a que llegó primero a la cima, esperó a la peruana para que ella encendiera la antorcha y asegurara su permanencia en el encierro.

Arturo Longton se convirtió en el más reciente eliminado de Tierra Brava, luego de que con Shirley Arica protagonizaran el primero de los tres duelos de eliminación.

El chico reality reconoció previo al enfrentamiento que “desde lo físico he estado complicado, pero que uno de los dos se tenga que ir es lo difícil“. Por su parte, la peruana aseveró que “nunca pensé en competir con él, cualquiera menos Arturo. Ya eso me pone nerviosa, pero vine con un objetivo y espero que me vaya bien”.

El duelo, que involucró pasar por una pasarela de equilibrio y rescatar llaves de jarrones usando un martillo gigante, vio a Arica tomar la temprana delantera, pero Longton se recuperó y terminó llegando antes a la cima.

Sin embargo, ya estando arriba, inesperadamente se detuvo y esperó a su pareja para dejarla ganar. Para la incredulidad de todos, ella llegó y encendió la antorcha, convirtiéndose en la vencedora y eliminando a Arturo del reality.

“No tengo palabras. Lo quiero mucho, lo voy a extrañar. No estoy contenta porque no me siento ganadora. Le agradezco el gesto, pero no me sorprende porque sé quién es él, el corazón que tiene, lo noble que es”, indicó, llorando, la peruana tras su triunfo.

Tras dejarse perder en el duelo de Tierra Brava, Arturo Longton aseguró que “ella tiene muchas más chances de avanzar en el programa que yo, así que ojalá siga hasta la final. Estoy contento, feliz de verdad”.

Para despedirse, el jugador agradeció a todos sus compañeros y manifestó sus ganas de que Nicolás Solabarrieta sea el ganador del reality. “Es el pack completo, tiene facha, es simpático… Así que (Benjamín) Vicuña: se te terminó el cuarto de hora”, bromeó Longton.