La cocina del terror: las peleas que marcaron episodio de Tierra Brava

27 de Marzo de 2024

La cocina de la casa hacienda fue el escenario de varias discusiones que ocurrieron en cosa de minutos.

La cocina de la casa hacienda de Tierra Brava fue el escenario de tres peleas que ocurrieron en cosa de minutos, a raíz de una discusión entre Gabrieli Moreira y Fabio Agostini.

La brasileña le manifestó su molestia por no haberla defendido cuando peleó con Daniela Aránguiz el día anterior y lo acusó de preocuparse porque ella “es conocida en Chile”. Ante esto, ella le dejó en claro que se dio cuenta que “no puedo contar contigo para nada“.

La pelea de Gabrieli y Fabio atrajo la atención de Aránguiz, quien le pidió a Chama que lograra que expulsen a la brasileña. “Tienes que sacarla de quicio y dejar que te pegue para que la echen antes de que compitas con ella. Te lo digo en serio”, le aconsejó.

Luis Mateucci intervino para decirle que no se meta en problemas ajenos, pero su pareja reaccionó de inmediato y molesta. “¡Le voy a decir a la Chama lo que yo quiera! ¡A mí nadie me manda, no tengo papá y nadie me mantiene, y hablo con quien se me para la r…!“, espetó.

Cuando al poco rato llegó más gente a la cocina de la casa hacienda de Tierra Brava, Daniela Aránguiz se quejó de que todos los estuvieran escuchando pelear. “¿Quieres que llamemos a todo el mundo para que sepan nuestros problemas de pololos? Más cámara quieres, es suficiente ya”, reclamó.

Cuando la ex Mekano se fue de la cocina, Chama se puso a pelear con Gabrieli porque pelea demasiado con Fabio para las cámaras. “¿Acaso no le fuiste infiel a él? No te metas conmigo porque si lo haces voy a pelear contigo”, le lanzó la venezolana.

Como Agostini había entrado a la cocina, intervino. “Ella y yo habíamos terminado en ese tiempo. Así que muérdete un poco la lengua porque la tienes larguita”, le respondió, y Chama contestó a gritos: “¡Eres muy machito para venir a pelear conmigo pero a los hombres no les contestas! ¡Peleas con mujeres solamente!”.

Luego de que el español se fue, la pelea siguió, y Pamela Díaz intervino, desde el patio, para que pararan. “Ya es suficiente, terminen. Ni que el otro fuera Brad Pitt”, comentó. Mientras, tras toda la tensión, Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se reconciliaron rápidamente.