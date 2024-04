Todo lo que se sabe sobre la secuela de E.T que se estrenaría en 2025

11 de Abril de 2024

En redes sociales se ha viralizado una imagen que sería del póster oficial de la película, y allí se revela cuándo sería su fecha de estreno.

Compartir

La exitosa película E.T., el extraterrestre dirigida por Steven Spielberg, logró ser de los filmes más taquillero de la historia y a 42 años de su estreno han surgido rumores que apuntan a una posible secuela que incluiría al elenco original.

La cinta que cuenta la historia de un alienígena que busca regresar a su hogar y desarrolla una tierna amistad con un grupo de niños, se convirtió en un clásico, y en redes sociales han comenzado a especular por una imagen en la que se vería el póster de esta nueva película.

Todo lo que se sabe la secuela de E.T. el extraterrestre

En redes sociales se está compartiendo un póster de una posible secuela que llevaría por título E.T. The Return to Earth, traducido como E.T Retorna a la Tierra. Incluso, también en el cartel se puede ver que su estreno estaría previsto para el verano de 2025.

Esta publicación, llevó a que muchos usuarios especularan sobre la trama de esta historia que vendría a complementar la clásica película dirigida por Spielberg en el año 1982.

“¡¡¡EL REGRESO A LA TIERRA!!! SPIELBERG!!! Steven Spielberg reúne a Henry Thomas y Drew Barrymore en ET: El regreso a la Tierra, una emocionante secuela del querido clásico. Décadas después de su aventura original, Elliott y Gertie se embarcan en una búsqueda cósmica con ET”, comentó una mujer en X.

Junto con esto, la usuaria adelantó que allí supuestamente: “La Tierra sufre un colapso ecológico y una conspiración universal”.

Pese a todos estos rumores, Steven Spielberg hace un tiempo en una entrevista cerró la posibilidad de rodar una secuela. “Las secuelas pueden ser muy peligrosas porque comprometen tu credibilidad como artista. Creo que una secuela de E.T. no haría más que robarle la virginidad a la original”, aseguró el aclamado director.

De momento, no hay información oficial sobre E.T Retorna a la Tierra, pero desde luego que se confirme un proyecto así va a dar mucho de qué hablar.