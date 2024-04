Fabrizio Copano se burló de la querella de Pablo Herrera en plena emisión de El Antídoto

13 de Abril de 2024

Fabrizio Copano se refirió a Pablo Herrera luego de que concretara una querella en contra de los actores del programa.

Luego de que Pablo Herrera presentara una querella en contra del programa de Fabrizio Copano, El Antídoto, por una parodia en la que se burlaron de sus declaraciones sobre los extranjeros irregulares, el humorista salió al paso de la situación y lanzó una broma al respecto.

En medio de la realización del espacio en vivo de Mega, el comediante y conductor del programa, se refirió a la situación. “Da lo mismo, estamos en vivo y en directo, podemos decir lo que sea“, partió diciendo mirando al público que estaba presente.

Tras ello, Fabrizio Copano dijo de forma irónica: “Ah, ya están llamando. Es Pablo Herrera. De nuevo, otra vez. Otra vez metiéndonos en problemas“.

Los detalles de la querella de Pablo Herrera por parodia en El Antídoto

De acuerdo a lo que especificó la abogada del cantante, Macarena Palma, la acción judicial va dirigida en contra de la actriz María José Quiroz y Kurt Carrera. Esto luego de acusarlos de infringir la Ley de Propiedad Intelectual al utilizar cancines inscritas a nombre del artista.

Sobre aquella situación, Pablo Herrera dijo: “Nunca había tenido que hacer algo, porque nunca me había pasado algo así, de tan mal gusto. Mi idea es sentar un precedente, para que no lo hagan con otras personas, conmigo ya lo hicieron”.

De esta forma, lanzó una fuerte amenaza a El Antídoto de Fabrizio Copano: “No se las van a llevar peladas. Yo no estoy para que me agarren para el leseo”.

A lo que agregó: “Tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho, y así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío”.