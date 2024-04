Pablo Herrera concreta querella contra El Antídoto: “No estoy para que me agarren para el leseo”

12 de Abril de 2024

Pablo Herrera concretó su anunció y presentó una querella por la parodia que realizó el programa El Antídoto de Mega, donde se burlaron de sus dichos contra los extranjeros irregulares.

Macarena Palma, abogada del cantante, explicó a Estilo Chic que la acción judicial es contra la actriz María José Quiroz y Kurt Carrera por supuestamente infringir la Ley de Propiedad Intelectual.

Esto, ya que en el sketch “se utilizaron dos temas que se encuentran inscritos a su nombre y sin autorización de él”.

Pero Palma también indicó que se configuraría el delito de injurias, “porque se dañó el honor y la honra con esta caricaturización que se le hizo en el programa El Antídoto de Mega. Todo esto fue con publicidad”.

Por su parte, Pablo Herrera sostuvo que “nunca había tenido que hacer algo, porque nunca me había pasado algo así, de tan mal gusto. Mi idea es sentar un precedente, para que no lo hagan con otras personas, conmigo ya lo hicieron”.

El artista lanzó una dura advertencia al programa de Fabrizio Copano: “No se las van a llevar peladas. Yo no estoy para que me agarren para el leseo. Tengo una carrera de más de 40 años, la gente me quiere mucho, y así como he hablado de otras cosas, no voy a dejar que pasen por arriba mío”-

”Y Kurt (Carrera), me cae muy bien. Sorry, Kurt, eso no se hace amigo querido”, sentenció Herrera.

El cantante nacional, por contrapartida, también enfrenta una querella en su contra de la comunidad haitiana, la cual calificó de “una exageración”.